Tinta-da-China abre portas para feira de Natal (com descontos e brindes)

O evento acontece a 13 e 20 de Dezembro. A editora promete descontos de até 50%, exemplares autografados e outras surpresas.

A venda de Natal da Tinta-da-China já é uma tradição da casa, mas este ano acontece não uma, mas duas vezes, nos dias 13 e 20 de Dezembro, das 10.30 às 19.30, no escritório da editora. Além de descontos de até 50%, estão prometidos exemplares autografados – “alguns até aparecem para beber café”, lê-se em comunicado – e brindes exclusivos.

“Venham sem ouro, incenso e mirra mas com uma lista biblionatalícia de ofertas: aqui pode fazer compras longe do bulício, com o conforto extra de café, chá, vinho, bolos e outros petiscos feitos por nós”, promete também a editora, que garante ainda haver embrulhos personalizados, com carimbos e fitinhas.

À venda, estará todo o catálogo da Tinta-da-China, incluindo novidades e livros esgotados, que já não encontra nas livrarias. E, se não conseguir ir nos sábados de festa, não se preocupe: excepcionalmente as portas vão estar abertas também entre os dias 15 e 19 de Dezembro, entre as 10.00 e as 18.00.

Tinta-da-China, Alameda das Linhas de Torres, 152, 1.º andar, Escritório 10. 13 e 20 Dez, Sáb 10.30-19.30; 15-19 Dez, Seg-Sex 10.00-18.00. Entrada livre

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn