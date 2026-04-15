Todas as novas regras para visitar a Europa este Verão, das taxas turísticas aos limites de visitantes

O Verão europeu aproxima-se a passos largos, por isso, aqui fica o guia completo com tudo o que precisa de saber para percorrer o continente em 2026.

Conseguimos! A Primavera chegou, os últimos vestígios do Inverno começam a parecer uma memória cinzenta e distante, e um Verão a beber Aperol e a apanhar sol numa invejável praia da Europa está quase (quase!) a chegar.

Desde escapadinhas urbanas económicas e praias paradisíacas a “coolcations” (férias em destinos de clima mais fresco) e cenários de outro mundo, a Europa tem de tudo no que toca a opções para as férias de Verão – mas a sua popularidade é simultaneamente uma bênção e uma maldição.

Muitos destinos europeus estão a sofrer com o peso do número cada vez maior de turistas, e cabe-nos a nós, enquanto viajantes, mitigar melhor os nossos hábitos e garantir que visitamos novos lugares de forma responsável.

No entanto, muitos destinos – sejam eles locais históricos, ilhas ou cidades inteiras – estão a implementar políticas para garantir que não colapsam completamente. Abaixo, damos conta de todas as taxas turísticas, limites de visitantes e novas regras a ter em conta se estiver a planear umas férias na Europa no Verão de 2026.

Novas regras nas principais atracções turísticas

Para muitos, visitar os principais monumentos é obrigatório em qualquer escapadinha urbana. Mas, para limitar os danos causados pelas multidões, locais históricos por toda a Europa começaram a introduzir limites de visitantes, taxas de entrada, ou ambos, para angariar fundos destinados à manutenção.

O Louvre duplicou recentemente o preço do bilhete para cidadãos de fora da UE e, depois de receber um número recorde de visitantes em 2025, o Prado, o maior museu de Espanha, também anunciou um limite para o número de visitantes no início deste ano.

Fotografia: Shutterstock

Poderá haver uma taxa de entrada de 12€ a 15€ para não fiéis que queiram entrar na Catedral de Colónia e, em Itália, terá agora de pagar para visitar tanto a Fonte de Trevi, em Roma, como a varanda de Julieta, em Verona.

Nada de maus comportamentos, por favor

Toda a gente se solta um bocadinho nas férias, mas uma mão-cheia de destinos implementou novas regras para mitigar a folia. Fala-se da proibição da venda de álcool nas lojas entre determinadas horas na cidade croata de Split e, no final de 2025, Maiorca anunciou restrições a novos arrendamentos de curta duração e a barcos de festas.

Já ouviu falar de Funes? É uma pequena aldeia italiana com vistas espectaculares para os Picos Odle, nas Dolomitas, mas graças a um pico de visitantes desencadeado por conteúdos virais nas redes sociais (e subsequente lixo e invasão de propriedade), planeia montar barreiras e implementar zonas exclusivas para residentes.

Destinos a limitar os números

Quanto aos locais que estão a introduzir limites no número de visitantes, a deslumbrante ilha italiana de Capri afirmou: “Turistas? [Queremos] todos, mas não todos de uma vez”. No Verão, os grupos de excursão que chegam à ilha terão um limite máximo de 40 pessoas.

Embora a Madeira não esteja a limitar o número total de visitantes, foram anunciados planos para limitar o número de caminhantes nos seus trilhos mais populares, bem como um aumento da taxa de entrada, que já está em vigor.

E, finalmente, novas taxas turísticas

As taxas dirigidas aos visitantes não são novidade, mas assumem diferentes formas por toda a Europa. A controversa taxa para visitantes de um dia em Veneza já foi relançada para a temporada de Verão, e noticiámos que Barcelona planeia duplicar a sua taxa turística nocturna para os visitantes.

Para mais informações sobre tudo o que envolve taxas turísticas em 2026, dê uma vista de olhos ao nosso guia completo.

Fotografia: Shutterstock

Tudo o que precisa de saber sobre o EES da Europa

Por último, mas não menos importante, o novíssimo Sistema de Entrada/Saída (EES) para os Estados-membros da UE e do Espaço Schengen entrou totalmente em vigor desde o dia 10 de Abril. Por isso, ponha-se a par sobre como pode isso afectar os seus planos de viagem no nosso guia completo sobre o EES.

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