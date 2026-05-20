Torre de Belém reabre a 26 de Maio (e com novo modelo para as visitas)

O monumento sofreu uma intervenção de conservação e restauro e reabre agora de cara lavada e um novo modelo de visitação.

A Torre de Belém, encerrada desde Abril de 2025, reabre ao público na próxima terça-feira, 26 de Maio, a partir das 15.00, após uma intervenção de conservação e restauro. Realizada no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência do governo, trata-se da primeira obra a fundo no monumento desde 1998.

Segundo o governo, foram reforçadas as condições de conservação, segurança e resiliência de um edifício construído no século XVI e particularmente exposto à acção do tempo e às condições atmosféricas. O objectivo foi melhorar simultaneamente as condições de acolhimento e fruição pública.

Agora, de cara lavada, apresenta-se também “um novo modelo de visitação”, como se lê em nota à imprensa, que explica que as novas regras foram pensadas para “assegurar uma experiência mais qualificada, equilibrada e sustentável”. “O sistema de acesso por horários definidos permitirá melhorar a gestão dos fluxos dos visitantes e contribuir para a protecção do monumento.”

Quanto à oferta cultural e educativa, o foco estará nas visitas escolares e nas experiências de visita orientadas para diferentes públicos – a torre tem capacidade para acolher cerca de 60 pessoas de cada vez e recebe até cerca de 600 pessoas por dia. “A partir de 27 de Maio, a Torre de Belém voltará a receber visitantes de todo o mundo, renovando-se como património vivo, lugar de memória colectiva e símbolo da cultura e identidade portuguesas.”

Avenida Brasília (Belém). Horários a anunciar. 15€

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