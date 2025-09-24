Trafaria em festa com cinema, oficinas e música

A Casa do Cais abre portas ao Outono em Festa. A programação, que celebra o “fazer cinema”, inclui um 'Concerto para uma Árvore', de Fernando Mota.

Estávamos em Fevereiro quando a Casa do Cais, o hub criativo da Trafaria, abriu portas pela primeira vez, em frente à estação fluvial. Agora é palco do Outono em Festa, organizado pela ZUUM – Laboratórios Criativos. Marcado para o próximo domingo, 28 de Setembro, das 15.00 às 21.00, o programa é dedicado às imagens em movimento e ao cinema. Pensado para toda a família, inclui desde workshops a concertos. A entrada é livre e haverá intérprete de Língua Gestual Portuguesa.

“Porque é que nos filmes os pequenos sons estão mais presentes do que na vida real? Podemos desenhar num filme ou dar-lhe cor? Como se cria uma tempestade artificial que nos dá medo a valer?”, lê-se em comunicado da iniciativa, que parte destas e outras questões sobre a arte de “fazer cinema”.

O arranque acontece às 15.00, com Concerto para uma Árvore, um espectáculo exploratório e ritualístico de Fernando Mota, que cria instrumentos musicais a partir de elementos naturais. Segue-se, entre as 16.00 e as 19.00, uma mostra de curtas-metragens realizadas por alunos da Universidade Lusófona.

Estão ainda previstos quatro workshops: Kms de Película, com Sara Seabra, uma oficina de manipulação, intervenção e projecção de película que dialoga com as obras das artistas portuguesas Lourdes Castro e Helena Almeida (para crianças dos 7 aos 10 anos); Desenho com Pernas, com Paula Delecave e António Jorge Gonçalves, que nos vão ensinar a dar vida a diferentes personagens, fazendo-as parecer saltar do papel (a partir dos 6 anos); Shhh… Estamos à Escuta, com António Figueiredo, focado em equipamento técnico profissional de som para cinema (dos 7 aos 10 anos); e Uma Noite de Tempestade, com Mário Melo Costa, que propõe explorar todas as etapas da realização de um filme, desde a montagem do cenário à direcção de actores (dos 10 aos 14 anos).

Já à hora do jantar, pelas 19.00, a ZUUM e o restaurante Clube de Vídeo oferecem sopa. É para aconchegar antes do concerto de encerramento, às 20.00, com José Grossinho, Gueladjo Sané e Diogo Duque. Numa fusão entre a guitarra eléctrica, a percussão e o trompete, prometem criar “uma banda sonora hipotética de um bairro de Lisboa ou de Bissau”.

Casa do Cais – Hub Criativo da Trafaria. 28 Set, Dom 15.00-21.00. Entrada livre

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp