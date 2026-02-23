Treze novas árvores foram plantadas no Cais do Sodré

Está em curso a requalificação da zona do Cais do Sodré, que inclui o "reforço da limpeza, a reparação de pavimentos, a melhoria da iluminação, um novo guarda-corpos [barreira de protecção] junto ao rio e a criação de uma zona de cargas e descargas", informa a Câmara Municipal de Lisboa (CML). A operação conta, ainda, com a plantação de árvores.

CML | Ana Luísa Alvim Cais do Sodré

Na manhã desta segunda-feira, 23 de Fevereiro, chegaram ao Jardim Roque Gameiro 13 exemplares botânicos: uma liriodendron tulipifera, duas ginkgo biloba, seis bauhinia variegata e quatro liquidambar styraciflua. "Em curso está ainda a plantação de 29 árvores, 710 arbustos e 9804 herbáceas de flor, bem como a recuperação do sistema de rega e do mobiliário urbano", acrescenta a autarquia.

