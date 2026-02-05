Subscrever
Tricots Brancal fechou todas as lojas em Lisboa e parou de produzir na Covilhã. “Provavelmente é o fim”

Em Dezembro, encerraram as lojas de Campo de Ourique, Avenida de Roma e Baixa, a última na sequência da venda do edifício. Marca de 54 anos procura alternativas para poder continuar no mercado.

Rute Barbedo
Tricots Brancal, Rua dos Fanqueiros
DR via Google Maps | Tricots Brancal, Rua dos Fanqueiros
O ano de 2026 será "muito provavelmente" o fim da marca portuguesa de fios Tricots Brancal, fundada há 54 anos na Covilhã e com lojas por todo o país. Com a produção parada desde Novembro, a empresa encerrou no mês seguinte as três lojas que restavam em Lisboa em Campo de Ourique, na Avenida de Roma e na Baixa. "A da Baixa nem foi por nossa vontade, foi decisão do senhorio", conta o funcionário José Barbas, por telefone, à Time Out. A loja funcionou no número 254 da Rua dos Fanqueiros durante mais de 50 anos. O edifício foi recentemente vendido.

"Em Lisboa chegaram a existir sete lojas, mas foram-se fechando desde há uma dúzia de anos", sobretudo por mudanças dos hábitos de consumo. "As pessoas começaram a comprar menos e já não dava para manter", explica José Barbas. "Durante três ou quatro meses", o objectivo da marca é escoar o stock disponível na Covilhã (através de encomendas online) e nas lojas ainda em funcionamento em Setúbal, Coimbra, Vila Real, Viseu e Braga. Quanto ao futuro, "a não ser que aconteça alguma coisa, provavelmente é o fim", conclui o funcionário.

Tricots Brancal, Campo de Ourique
Ana Cristina Arsénio via FacebookTricots Brancal, Campo de Ourique
Tricots Brancal, Avenida de Roma
Rui Martins/Vizinhos do AreeiroTricots Brancal, Avenida de Roma

Apesar dos recentes fechos e das adversidades, os responsáveis da empresa informam, num comunicado divulgado em Janeiro nas redes sociais, que "a Tricots Brancal continua activamente à procura de alternativas que permitam relocalizar e reestruturar a produção, de forma sustentável". "A Tricots Brancal atravessa um período particularmente exigente, marcado por profundas alterações na sua estrutura operacional e comercial. Após muitos anos de actividade, fomos obrigados a encerrar algumas lojas físicas e a suspender a produção, fruto de um contexto económico e industrial cada vez mais desafiante", detalham. A empresa espera, "no futuro, voltar a oferecer a diversidade" característica da marca.

