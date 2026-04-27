Troço do metro entre Rossio e Cais do Sodré vai estar encerrado quatro dias

Linha Verde fica reduzida ao percurso Telheiras-Martim Moniz, entre os dias 2 e 5 de Maio. Interrupção está relacionada com obras da futura linha circular.

Entre os dias 2 e 5 de Maio, de sábado a terça-feira, a Linha Verde do Metropolitano de Lisboa fica reduzida ao percurso entre Telheiras e Martim Moniz. O encerramento temporário do troço Rossio-Cais do Sodré prende-se com as obras da futura linha circular, informa a empresa de transportes.

Durante aquele período, a estação Baixa-Chiado, da Linha Azul, mantém o seu funcionamento normal.

A empresa Metropolitano de Lisboa recomenda os serviços da Carris como alternativa, destacando as carreiras 760 e 208 (entre o Martim Moniz e o Cais do Sodré); 774, 15E e 25E (entre a Praça da Figueira e o Cais do Sodré); e 732, 736 e 207 (entre o Rossio e o Cais do Sodré).

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