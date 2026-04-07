O festival que junta vinho, música e gastronomia acontece a 16 de Maio, na Adega da João Portugal Ramos, em Estremoz, Alentejo. Os bilhetes (12,50€-25€) já estão à venda.

Depois de uma estreia que pôs o Alentejo inteiro a brindar, a Time Out e a João Portugal Ramos voltam a unir forças para mais uma edição do Marquês de Borba Fest by Time Out. O encontro está marcado para o dia 16 de Maio, a partir das 16.00, na Adega Vila Santa, que será palco de várias provas de vinho, comida de chef, música ao vivo e actividades para toda a família. Do vinho à música, passando pela comida e actividades, está tudo aqui explicado para aproveitar ao máximo.

O evento é ao ar livre? O que devo levar?

Sim, o Marquês de Borba Fest by Time Out acontece ao ar livre, com excepção das provas de vinho, que decorrem em salas próprias. A previsão é de bom tempo, por isso venha preparado: protector solar, chapéu e, já agora, um casaquinho para quando a temperatura descer ao final do dia. Ainda assim, entre um copo e um pé de dança, duvidamos que vá dar pelo frio.

Onde comprar bilhetes para o Marquês de Borba Fest by Time Out?

Os bilhetes já estão à venda na Blueticket e nos locais habituais. O bilhetes Colheita custam 25€ e incluem 3 copos de vinho, enquanto os Bilhetes Kids, para crianças dos 3 aos 17, custam 12,50€ e incluem 2 bebidas sem álcool.

RITA GAZZO Marquês de Borba Fest by Time Out

Que provas de vinho vão acontecer no Marquês de Borba Fest by Time Out?

Nesta terceira edição, o vinho continua a ser o grande protagonista e esperam-se três provas. Alentejo à Temperatura Certa destaca brancos, espumantes e rosés que mostram um lado mais fresco da região, e inclui um espumante, um rosé e dois vinhos brancos (+10€). Já Portugal em Quatro Atos propõe uma viagem por quatro regiões – Alentejo, Douro, Beiras e Vinhos Verdes – com um branco e três tintos (+15€). Por fim, João Portugal Ramos: Vinhos de Autor foca-se em quatro referências emblemáticas do produtor João Portugal Ramos, numa prova de quatro tintos do Alentejo (+25€). Todas decorrem às 16.30 e às 17.30 e são acompanhadas de queijos Três Igrejas.

Onde posso comprar bilhete para as provas de vinho?

Para participar nas provas, basta começar por comprar o Bilhete Colheita na Blueticket, seleccionar a quantidade desejada e avançar no processo de compra. Durante o checkout, surge a opção de adicionar provas de vinho a cada bilhete, podendo escolher as que quiser, desde que em horários diferentes, ficando automaticamente associadas a cada entrada.

D.R. Chef Carlos Afonso

E comida, vai ter?

Claro, ou não seria uma festa Time Out. Para ajudar a forrar o estômago estão os chefs Carlos Afonso (24 Kitchen), que assina a entrada com um petisco que mistura tradição e memória; Filipe Ramalho (Pato Real em Alter do Chão e finalista do Top Chef Portugal), natural do Alentejo e finalista do Top Chef Portugal, com um prato de peixe que honra os sabores da região; João Mourato (Quinta do Quetzal na Vidigueira) que apresenta um prato de carne pensado para harmonizar com um bom copo; e Francisca Dias (Esteva e vencedora da primeira edição do Hells Kitchen) que fecha a experiência com uma sobremesa que promete ser surpreendente. Para refrescar, há ainda gelados da Artisani e, sendo isto um evento no Alentejo, não podia faltar as tradicionais tábuas de queijo, trazidas pelo Queijo Três Igrejas.

João Hasselberg

Qual é o cartaz do Marquês de Borba Fest by Time Out?

Ao palco sobem Afonso Dubraz, Tiago Bettencourt e os HMB. Afonso Dubraz abre a tarde, às 17.30, com a pop leve e observacional que o deu a conhecer em temas como “Marido e Mulher” ou “A Canção do Elevador”, enquanto Tiago Bettencourt traz um repertório de canções que o público sabe de cor, às 19.30. Às 21.00, os HMB entram em cena com o seu habitual mix de soul e pop. A partir das 22.30, a animação fica a cargo de um DJ, que assume a pista até à meia-noite.

RITA GAZZO

O Marquês de Borba Fest by Time Out é family-friendly?

Pensado para famílias, o evento inclui ainda uma área dedicada aos mais pequenos, com a curadoria da Todos P’ra Mesa. Há workshops como Construções com Uvas (uma atividade criativa onde as crianças utilizam uvas e outros elementos para construir figuras comestíveis), Prova de Sumos de Uva (uma degustação de sumos) e Degustação de Uvas com Combinações (uma prova de uvas combinadas com diferentes alimentos), além de espaços dedicados à leitura, jogos e pintura.

E pet-friendly, é?

Por muito que gostássemos de ver os patudos a brindar connosco, desta vez ficam de fora. O Marquês de Borba Fest by Time Out é uma festa animada, mas pensada apenas para humanos.

RITA GAZZO

Que mais há para fazer no Marquês de Borba Fest by Time Out?

Pelo meio, há várias várias activações. O Slow Date Alentejano convida a descobrir qual o vinho Marquês de Borba que faz o match perfeito consigo. O Boticário desafia a identificar as notas do vinho através do cheiro. No Wine Color Lab, o vinho substitui a tinta e os participantes podem levar para casa uma recordação original. A Prova da Última Colheita é uma prova directa da origem: o vinho vai da pipa para a boca, sem filtros. No Mural do MB Fest, cada visitante pode deixar uma fotografia instantânea com uma frase, um nome ou uma mensagem.

Há estacionamento no local?

Sim, há estacionamento gratuito dentro do recinto para quem vier de carro. Ainda assim, convém não esquecer: o vinho é a estrela do evento, mas os verdadeiros heróis são os que conduzem com responsabilidade. A melhor ideia? Juntar um grupo de amigos e eleger um condutor designado – no dia seguinte, vão agradecer-lhe (e a nós pela sugestão).

Marquês de Borba Fest by Time Out. 16 de Maio, das 16.00 às 00.00. Adega Vila Santa (Estremoz). Bilhetes à venda aqui.