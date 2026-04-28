Tudo o que precisa de saber sobre o Santo António à la Time Out

O arraial tem data marcada para 29 de Maio, nos Armazéns Mitra, em Marvila. Os bilhetes (35€) já estão à venda.
Se está à espera de Junho para entrar no espírito dos Santos, pode rever os planos. O Santo António à la Time Out volta a adiantar-se e toma conta dos Armazéns Mitra, em Marvila, já no dia 29 de Maio, a partir das 18.00, com um arraial que já dispensa apresentações.
O plano é simples: bebida a circular (com responsabilidade, claro), petiscos que pedem repetição e uma banda sonora de música popular que puxa para a pista.
Se ainda não tem bilhete, saiba que convém não deixar para a última: os bilhetes são limitados e costumam desaparecer rapidamente.
O cardápio tem selo da Time Out, que convida alguns dos seus espaços de restauração favoritos na cidade para se juntarem à festa. Para esta edição estão confirmados: Poke House, Smashville, Base Pizzaria, Croqueteria, A Lanchonete, La Freseria, O Melhor Croissant da Minha Rua, Wonder Braz, Gelato Davvero, Sukari e Las Cholas. Também há sardinhas e bifanas.
A Super Bock garante que a cerveja não falta (claro!), enquanto a Periquita assegura que os copos de vinho vão estar sempre a circular. Para quem precisa de um boost de energia, mas nem imagina beber um café quente, há iced coffees da Nescafé a salvar a noite.
Claro ou não seria um verdadeiro arraial. Este ano, a música fica novamente a cargo do incansável Xico à Portuguesa. A pista não vai ter descanso, por isso leve calçado confortável (depois não diga que não avisámos).
Além dos comes, dos bebes e da música popular portuguesa, pode também contar com uma zona dedicada a flash tattoos e outras boas surpresas. Com o apoio da Bepanthene, faz a tatuagem no momento e ainda sai prevenido, com um creme que ajuda à recuperação da pele.
Os bilhetes estão à venda na Meo Blueticket e nos seus parceiros, como é o caso das Lojas Meo, FNAC, Worten, entre outros. Custam 35€, valor que inclui entrada, comida e bebida à discrição durante todo o evento. Para quem pensa em vir em família, atenção que a entrada é proibida a menores de 18 anos.
Santo António à la Time Out 2026. 29 de Maio, 18.00-00.00. Armazéns Mitra (Marvila). 35€. Bilhetes à venda na Blueticket.
