Túnel da Avenida João XXI vai fechar para obras durante dois anos

A empreitada de reabilitação do túnel da Avenida João XXI, que vai do Campo Pequeno até ao Areeiro, foi adjudicada em 2022, mas as obras vão começar apenas agora, fechando o túnel a partir de 14 de Abril. A intervenção tem uma duração estimada de 24 meses.

A reabilitação do túnel foi aprovada em 2021, por unanimidade, durante o mandato de Fernando Medina, perante a necessidade de se “proceder a uma intervenção de fundo”, envolvendo infra-estruturas como as redes de águas, de incêndios e de drenagem, a estação elevatória, as estruturas do túnel ou a saída de emergência da Avenida de Roma. Em vista está também “a criação de uma nova saída de emergência no cruzamento da Avenida João XXI e Avenida de Roma”. O objectivo é, assim, “dar cumprimento aos requisitos necessários e regulamentares de segurança, garantindo os eficazes métodos construtivos e dimensionamento estrutural”, de acordo com o descrito no documento aprovado.

O encerramento do túnel, como é de esperar, "provocará um acréscimo do volume de tráfego na Avenida João XXI", lê-se no site da Câmara Municipal de Lisboa. A circulação fica "assegurada pelos arruamentos à superfície", que se situam numa perímetro de tráfego habitualmente intenso. Na segunda fase da obra (previsivelmente em Fevereiro), os trabalhos incidirão no exterior do túnel e terão "impacto na circulação na Avenida de Roma", com efeitos na sua envolvente, nomeadamente ao nível do comércio, da habitação e dos serviços.

🏃 Coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn