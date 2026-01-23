Túnel secreto de Madrid foi reaberto 40 anos depois (e pode ser visitado)

O túnel que ligava o Palácio Real à Casa de Campo foi remodelado. A intervenção recuperou as suas proporções originais, bem como os elementos de tijolo e cantaria.

Corria o ano de 1809 quando o rei intruso, José Bonaparte, mandou construir um túnel como saída privada desde o Campo del Moro até à Casa de Campo, para chegar com maior facilidade à margem do rio Manzanares, um projecto que nunca chegou a usar (nem a ver concluído), pois abandonou a capital em 1813, antes do fim das obras. Agora, após uma série de trabalhos de reabilitação, este pequeno recanto secreto de Madrid já pode voltar a ser visitado.

Conhecido como Túnel de Villanueva, este corredor abobadado, projectado em 1809 pelo arquitecto Juan de Villanueva, teve desde então importantes transformações no seu entorno, devido a uma série de intervenções urbanísticas que afectaram a sua função. Desde a década de 1980 que estava fechado em ambas as extremidades, a do Campo del Moro e a da Casa de Campo.

Túnel de Villanueva. Patrimonio Nacional

Com um orçamento superior a 400 mil euros, os trabalhos de reabilitação abordaram o projecto em vários domínios, sendo o mais significativo a recuperação da proporção original, desenhada por Juan de Villanueva, através do rebaixamento do nível existente. Este trabalho permitiu comprovar que a secção do túnel apresenta dimensões idênticas em largura e altura.

Além disso, e graças à instalação de um novo passadiço, é possível distinguir o nível original do solo. As obras incluíram também a adequação das instalações de electricidade, iluminação, saneamento e protecção contra incêndios, bem como os acabamentos dos elementos que compõem as escadas de acesso do passeio da Virgen del Puerto. Igualmente, procedeu-se ao restauro da embocadura orientada para os jardins do Campo del Moro, assim como dos elementos de tijolo e cantaria no interior.

Túnel de Villanueva. Patrimonio Nacional

Assim, a experiência renovada de visita ao túnel inclui sinalética explicativa no início do percurso, bem como iluminação adaptada ao momento do dia, permitindo apreciar o desenho projectado por Juan de Villanueva.

Quando concluírem as obras na secção gerida pela autarquia de Madrid, a passagem subterrânea poderá ser percorrida na totalidade, momento em que o túnel fará sentido tal como o arquitecto o idealizou, como um sistema urbanístico composto pelo túnel, a zona verde junto ao rio e a Ponte do Rei como ligação final à Casa de Campo.

Túnel de Villanueva. Patrimonio Nacional

