Turim e Biblioteca de Marvila vão ter ciclo gratuito de documentários musicais

A música vai chegar ao grande ecrã. De 1 a 22 de Outubro, Lisboa volta a receber um ciclo de cinema dedicado à música e às suas figuras mais marcantes. O Cinemúsica, organizado pela Zero em Comportamento em parceria com o projecto O Turim – Um Teatro em Cada Bairro e a Biblioteca de Marvila, apresenta uma programação que cruza o grande ecrã com a vida e a obra de artistas que moldaram a cultura musical contemporânea.

No Cine-teatro Turim, em Benfica, as sessões acontecem sempre à quarta-feira, às 19.30. O ciclo abre a 1 de Outubro com Led Zeppelin: O Nascimento da Lenda, de Bernard MacMahon, e segue a 8 de Outubro com Joan Baez: A Cantiga É Uma Arma, de Karen O’Connor, Miri Navasky e Maeve O’Boyle. A 15 de Outubro, é a vez de Nick Cave: 20.000 Dias na Terra, de Iain Forsyth e Jane Pollard, fechar a cortina sobre o lado mais enigmático do músico australiano. O Turim encerra o seu programa a 22 de Outubro com Pote de Ouro: Nos Copos com Shane MacGowan, de Julien Temple, retrato da figura maior dos Pogues.

Já a Biblioteca de Marvila recebe o ciclo entre 9 e 11 de Outubro, com sessões de entrada gratuita. A 9, às 21.30, passa Ryuichi Sakamoto: Coda, de Stephen Nomura Schible, um mergulho na obra do compositor japonês. No dia 10, a programação divide-se em duas sessões: Patti Smith, Poeta do Rock, de Sophie Peyrard e Anne Cutaia, às 19.30, e Grunge: Uma História de Música e Raiva, de Charlotte Blum, às 21.30. O encerramento acontece a 11 de Outubro, primeiro com Jane por Charlotte, de Charlotte Gainsbourg, às 19.30, e depois com Miúcha, a Voz da Bossa Nova, de Liliane Mutti e Daniel Zarvos, às 21.30.

Cineteatro Turim (Benfica). 1-22 Out (Qua) 19.30. 4,50€; Biblioteca de Marvila. 9-11 Out (Qui-Sáb) 19.30, 21.30. Entrada gratuita

