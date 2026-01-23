UHF regressam ao “underground” com concerto de “repertório virgem”

Quase 47 anos depois dos primeiros passos, o grupo de Almada está a preparar um espectáculo especial, pensado para acontecer apenas uma vez. Será no LAV.

Os UHF vão regressar às origens num concerto único. Chama-se UHF Underground, acontece no LAV – Lisboa ao Vivo, a 21 de Março, e parte de uma ideia antiga, que acompanha a banda desde o fim dos anos 70, quando o radialista António Sérgio, pouco depois da edição do EP Jorge Morreu, descreveu as primeiras canções do grupo como underground português, sem aspas, referindo-e a esta nova linguagem literária e musical saída da Margem Sul do Tejo, que expunha uma realidade dura e crua, num tempo em que o grupo dava os primeiros passos e começava a ganhar o estatuto de “locomotiva de Almada”.

Quase 47 anos depois desse Novembro de 1978, a banda regressa a essa designação não como exercício nostálgico, mas como desafio artístico. Neste concerto, o grupo propõe um alinhamento fora do habitual, construído a partir de um “repertório virgem”, isto é, praticamente inédito ao vivo, com 22 canções que nunca foram tocadas em concerto ou que surgiram apenas de forma pontual ao longo de décadas de estrada.

Entre os temas que poderão entrar na noite estão “Caçada”, de 1979, “Concerto”, de 1982, “Lisboa Hotel”, de 1993, ou “Quero Sair Vivo (deste mundo menor)”, de 2023, mas a banda deixa claro que o alinhamento não está fechado e que a surpresa faz parte do conceito. Uma coisa é certa: não haverá pedidos do público nem repetições.

LAV – Lisboa ao Vivo, Av. Mar. Gomes da Costa 29 B1 (Lisboa). 21 Mar, Sáb 21.30. 25€

