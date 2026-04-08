Um bar, uma imperial e uma conversa: o Pint of Science vem aí

O Pint of Science acontece todos os anos em vários países em simultâneo. Este ano, chega também a 12 localidades portuguesas.
É possível falar sobre ciência num bar? A equipa do Pint of Science diz que sim. O festival, criado em 2012 no Reino Unido, está de volta a Portugal entre os dias 18 e 20 de Maio, para promover conversas descontraídas com investigadores. A ideia é trocar conhecimento de forma acessível e inclusiva. Este ano, a programação estende-se a 12 localidades: Porto, Braga, Bragança, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Faro, Funchal, Almada, Oeiras e Lisboa.
“Em locais de convívio, como cafés e bares, o festival aproxima a ciência de todos, desmistificando conceitos e mostrando o lado humano de quem investiga. Ao longo de três noites, será possível conhecer histórias, curiosidades e desafios do trabalho científico, directamente pela voz de quem o faz”, lê-se em comunicado da organização, que destaca ainda “a diversidade científica” como ponto forte do evento.
Da astronomia às neurociências, da robótica à oceanografia, sem esquecer a história ou a política, não se preocupe se é um zero à esquerda porque as conversas são sempre conduzidas por dois cientistas. Começa-se com uma breve introdução à área científica de cerca de 15 minutos, seguida de uma discussão aberta com o público. Em Lisboa, a primeira conversa vai ter lugar na Cerveteca Lisboa, a 18 de Maio. Entre as 19.30 e as 21.30, poderá aprender, por exemplo, como a Matemática ajuda a explicar por que algumas formas geométricas são melhores que outras para realizar certas tarefas. Mas não só. Também haverá tempo para falar sobre IA e álgebras.
A agenda completa está disponível no site do festival e para a capital portuguesa estão previstas um total de sete sessões: duas no dia 18, três no dia 19 e mais duas no dia 20, em espaços como a Cerveteca, mas também o Ferroviário, o Defuse Café, o Fab Lab Lisboa e o LisPoa Craft Beer.
Vários locais. 18-19 Mai, vários horários. Entrada livre
