Um dia a viajar pelo sistema solar, outro para ser museólogo. É a Semana da Cultura Científica

Durante três dias, de 21 a 23 de Novembro, diferentes espaços do Museu de Lisboa tentam instigar o apetite por ciência. No programa há visitas guiadas, experiências e oficinas.

De 21 a 23 de Novembro, o Museu de Lisboa convida a apurar o gosto e o interesse pela ciência, na Semana da Cultura Científica.

As celebrações começam com uma visita aos "bastidores de uma vertente importante e invisível do trabalho em museus: a gestão das colecções". Nos dias 21 e 23, o Museu de Lisboa abre, assim, a sua Reserva Visitável, com uma visita guiada por Aida Nunes, coordenadora dos serviços de conservação e restauro. No dia 22, o Teatro Romano é o palco de "uma viagem pelo Sistema Solar, explorando as origens dos nomes dos planetas e a sua ligação às mitologias da Antiguidade". "Nesta actividade, será possível descobrir se pertencem à mitologia romana, grega ou a outras civilizações, compreender quem os identificou e construir um sistema planetário criativo. Uma experiência que cruza ciência, história e imaginação", pode ler-se no comunicado do Museu de Lisboa.

No mesmo dia, há visitas orientadas à Fábrica de Moagem da Manutenção Militar, "um dos testemunhos mais singulares do património industrial da cidade", onde "o cheiro da farinha era uma das características mais evidentes". "A moagem que guarda essa essência, devolve-nos ainda a possibilidade de observar uma fábrica com todas as suas máquinas, de várias épocas, proporcionando uma visita única em Portugal." Também nesse sábado, acontece a oficina para famílias O meu primeiro herbário, que parte de uma visita exploratória ao jardim do Palácio Pimenta, para "aprender a reconhecer árvores, herbáceas e trepadeiras através das suas folhas, flores e sementes". De seguida, cria-se então um herbário.

DR Viagem pelo Sistema Solar

A "semana" culmina com a oficina Museólogo por um dia, no Museu de Lisboa - Santo António, e com o percurso Base, fuste e capitel, no Teatro Romano. Na primeira actividade, "o participante pode assumir o papel de museólogo", aprendendo a identificar, registar e proteger peças, "explorar diferentes formas de contar histórias através de objectos e montar a sua própria exposição temática". Na segunda, parte-se do espaço para "uma viagem pela investigação histórica e arqueológica desenvolvida nesta área da cidade, homenageando um dos maiores promotores da cultura científica portuguesa", Rómulo de Carvalho, o homem que instituiu em Portugal o Dia Nacional da Cultura Científica, 24 de Novembro.

Vários locais. 21-23 Nov (sex-dom), vários horários. 3€ (por actividade)

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn