Um dia para irmos todos passear? É o que esta petição pública reivindica

E se não fosse preciso um apagão para irmos todos para a rua conviver? Há uma petição para que se institua o “Dia Nacional do Ar Livre”.

Estávamos a 28 de Abril quando se deu um apagão na Península Ibérica. No meio do caos e do pânico, as ruas e os jardins encheram-se de pessoas, os vizinhos conversaram uns com os outros, as crianças brincaram longe dos ecrãs. Mas e se não fosse preciso a electricidade ir abaixo? E se houvesse um Dia Nacional do Ar Livre? É o que propõe a petição pública lançada pela Terra Nostra, a marca açoriana de lacticínios. A ideia é simples: ter, pelo menos uma vez por ano, um momento colectivo (leia-se: feriado) para irmos todos pastar e sermos tão felizes como – adivinhou – as vacas felizes.

“Estamos entre os países europeus com a maior taxa de prevalência de ansiedade e de depressão. As perturbações psiquiátricas representavam 12% da carga global de doença nacional, em 2024”, lê-se na petição pública, que destaca os benefícios do contacto regular com a natureza. “30 minutos por dia ao ar livre ajudam a reduzir pensamentos negativos repetitivos. Para as pessoas que vivem em áreas urbanas, olhar para espaços verdes diminui os níveis de ansiedade.”

A psicóloga Vera de Melo, citada em comunicado à imprensa, relembra que estar ao livre é um convite a respirar, sentir e reconectarmo-nos com o mundo e uns com os outros. “A ciência confirma que o contacto com a natureza reduz stress, fortalece a mente e desperta emoções profundas.”

É, aliás, tão importante passarmos mais tempo ao ar livre que, em sistemas públicos de saúde como o Serviço Nacional de Saúde britânico, existe uma “prescrição social” desde 2019. “Ou seja, a recomendação aos utentes, por profissionais de saúde, de actividades não farmacológicas”, nas quais se incluem passeios na natureza. E é o que agora se quer propor à Assembleia da República: um convite anual para sair e respirar. Mas, para que isso aconteça, são precisas pelo menos 7500 assinaturas. É o número mínimo para que a ideia seja debatida.

