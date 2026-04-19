Um Domingo na Avenida: cancelado em Novembro, piquenique gastronómico já tem nova data

Toalhas no relvado, música ao vivo e dez pratos servidos por restaurantes da Avenida da Liberdade. É a 3 de Maio, no Parque Eduardo VII.

É um “chic-nic musical”, como quem diz, um piquenique com banda sonora. Chama-se Um Domingo na Avenida e acontece pela primeira vez no próximo dia 3 de Maio, no Parque Eduardo VII. A programação inclui dois concertos e dez pratos servidos por restaurantes da Avenida da Liberdade.

O evento estava previsto para Novembro do ano passado, mas a organização, a mesma do Chefs on Fire, decidiu adiar por causa das condições meteorológicas. Agora com nova data, eis os responsáveis pelo menu: Addiction, Cervejaria Liberdade, Cura, Davvero, Eleven, Ritz Four Seasons, Praia no Parque, Rossio Gastrobar, Rubro e Selllva.

Entre os pratos disponíveis, encontra-se desde pulled pork em mini bola de Berlim, com coleslaw, puré de cebola caramelizada e sésamo, cortesia do Addiction, até babaganoush com crocante de sementes de abóbora, do Selllva. Se for mais de doces, a Davvero leva tiramisù e o Four Seasons promete surpreender com framboesa, amêndoa e baunilha.

Estão ainda previstos dois concertos: Orquestra Académica Metropolitana, às 15.00, e David Fonseca, às 17.00. Mas as portas abrem logo à hora de almoço, pelas 12.00.

O bilhete (150€-300€) inclui um cesto de piquenique, com dez pratos e uma garrafa de vinho para duas pessoas, mais acesso a concertos ao vivo. A entrada é gratuita até aos 12 anos, mas só pode levar duas crianças por casal, e os animais de estimação são bem-vindos, desde que com trela.

Parque Eduardo VII (Marquês de Pombal). 3 Mai, Dom 12.00-19.00. Desde 150€/dois adultos + duas crianças até aos 12 anos

Notícia actualizada a 17 de Abril, às 15.40, com informações sobre os pratos que poderá provar.

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