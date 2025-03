Reservar um apartamento romântico ou hotel para uma viagem cheia de amor é muito bom, mas às vezes quer-se algo com um pouco mais de energia – sim, às vezes, quer-se um lugar que seja sexy.

Naturalmente, isso significa coisas diferentes para cada pessoa, mas a empresa australiana de brinquedos sexuais Just deu-nos recentemente um bom ponto de partida. Num trabalho de pesquisa, atribuíram a cada hotel uma “pontuação de sensualidade”, que foi determinada pela análise das opiniões dos hóspedes, dos preços e da presença de características de luxo como serviços de spa no quarto, jacuzzis e piscinas privadas. Agora, temos uma ideia sólida de onde no mundo há os hotéis mais sexy de todos. Vamos a isso.

O México tem três hotéis no ranking, com o Beloved Playa Mujeres, uma estância só para adultos com tudo incluído em Cancun, a conquistar o primeiro lugar. Obteve uma pontuação de sensualidade de 94,75 e gaba-se de ter comodidades luxuosas como cabanas à beira-mar, piscinas de mergulho privadas e tratamentos de spa para casais. No entanto, ficar aqui não é barato – de acordo com a Just, o preço médio de um quarto por noite é de 964 dólares (cerca de 888 euros).

Em segundo lugar, e apenas a dez minutos a pé, está o Excellence Playa Mujeres, e em oitavo lugar está a Casa Velas, que fica na bela Riviera do Pacífico do México.

O Hotel Pelirocco, um hotel excêntrico, repleto de padrões de animais, perto da orla marítima de Brighton, Reino Unido, conquistou o terceiro lugar, e a empresa de brinquedos escreve: “Conhecido pelos seus quartos temáticos e tectos espelhados, o Hotel Pelirocco oferece uma experiência eclética mas tentadora. Com suítes concebidas com uma decoração ousada e provocadora, este hotel boutique é perfeito para casais que procuram um retiro divertido e ousado. Veja abaixo o resto do top 10.

Estes são os hotéis “mais sexy” do mundo

Beloved Playa Mujeres, México Excellence Playa Mujeres, México Hotel Pelirocco, Reino Unido The Secret Dungeon, Reino Unido The Kinky Suite, Países Baixos The Kayon Jungle Resort, Indonésia Komandoo Maldives Island Resort, Maldivas Casa Velas, México Stay & Play, EUA Paradise Cove Boutique Hotel, Maurícia

