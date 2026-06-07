Nos últimos 30 anos, têm circulado vários projectos para o navio, mas os responsáveis acreditam que a concretização está mais próxima do que nunca.

Com o seu tamanho colossal, as suas vastas instalações e a impressionante capacidade de se manterem à tona, os navios de cruzeiro são verdadeiras proezas da engenharia. Actualmente, o título de maior navio de cruzeiro do mundo é partilhado por dois navios da classe Icon da Royal Caribbean International: o Star of the Seas e o Icon of the Seas, cada um com capacidade para transportar até 7600 passageiros. Mas, e se lhe disséssemos que existem planos para uma embarcação oito vezes maior do que estas, e que esses planos não só existem como poderão estar cada vez mais perto de se tornarem realidade?

Pois é. Chama-se Freedom Ship e, com um custo estimado de 12 mil milhões de libras para a sua construção – cerca de 14 mil milhões de euros –, os planos preveem um gigante com cerca de 1,6 quilómetros de comprimento e 30 conveses de altura, capaz de transportar nada menos do que 80 mil pessoas. Mais concretamente, terá capacidade para albergar 50 mil residentes permanentes e até 10 mil passageiros de cruzeiro e visitantes de um dia, bem como uma tripulação de 20 mil pessoas.

O Freedom Ship deverá muito provavelmente ser alimentado por energia nuclear (para reduzir a sua pegada de carbono – ao mesmo tempo que, alegadamente, ajudará a limpar os oceanos enquanto navega) e existirá exclusivamente em águas internacionais. Afinal, é demasiado grande para atracar em qualquer porto. Já a forma como irá acomodar residentes permanentes que, tecnicamente, viverão em águas internacionais levanta questões interessantes em matéria de cidadania e jurisdição. Mas, antes sequer de pensarmos em explorar esse dilema, vejamos o que mais estará disponível a bordo.

Image: Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS Freedom Ship

Como serão as instalações do Freedom Ship?

Segundo o The Telegraph, que entrevistou Roger Gooch, director-executivo da Freedom Cruise Line International, o Freedom Ship contará com as seguintes infraestruturas:

Hotéis de grande altura;

Um estádio desportivo com capacidade para 15 mil espectadores;

Um centro de convenções;

Um parque aquático;

Dois museus;

Uma sala de concertos para orquestras sinfónicas;

Uma discoteca;

Um casino;

Uma praça de alimentação de dois pisos, além de uma enorme variedade de restaurantes;

Escolas suficientes para acompanhar crianças desde o ensino básico até ao ensino superior;

Agências bancárias e lojas de marcas populares;

Uma rede de eléctricos para ligar os diferentes distritos do navio, complementada por cerca de 24 quilómetros de percursos pedonais;

Cerca de 1,2 hectares de áreas verdes ajardinadas;

E, ironicamente, um aquário onde os passageiros poderão praticar mergulho.

Além de tudo isto, o Freedom Ship incluirá também um hospital de investigação de última geração. Alegadamente, esta instalação desperta interesse junto de centros de investigação médica por se encontrar fora da jurisdição de entidades reguladoras nacionais. Uma perspectiva que, no mínimo, poderá suscitar algumas questões.

Image: Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS Freedom Ship

Image: Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS Freedom Ship

Image: Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS Freedom Ship

Image: Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS Freedom Ship

Quando é que o Freedom Ship irá navegar pela primeira vez?

Está a perguntar-se como é que este colosso conseguirá sequer chegar ao mar? Não é o único. Mas, ao que parece, o projecto poderá estar muito mais próximo da realidade do que se imagina. A ideia foi concebida originalmente nos anos 90 pelo engenheiro norte-americano Norman Nixon, que faleceu em 2012.

Há 26 anos, o The Guardian escreveu sobre o potencial do navio, mas agora o projecto parece estar a ganhar novo fôlego. Existem propostas para que o casco do Freedom Ship seja construído na Indonésia, mas há um obstáculo que continua a impedir o avanço da obra: o financiamento. Enquanto não forem garantidos os fundos necessários para a construção, não existe ainda uma data definida para o início da sua operação. No entanto, os promotores do projecto continuam a defender que o conceito é viável e poderá, um dia, tornar-se realidade.

Image: Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS Freedom Ship

Segundo Gooch explicou, o financiamento poderá provir de várias fontes, incluindo investimento de empresários que arrendem ou adquiram espaços a bordo do navio, bem como de negócios nos quais a sociedade gestora detenha uma participação, como, por exemplo, o casino.

Image: Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS Freedom Ship

Tudo isto soa um pouco surreal, não? Fique atento aos próximos desenvolvimentos.

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