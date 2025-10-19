Uma marca espanhola de pastas italianas chegou a Lisboa – e veio “rellena” de combinações

Depois de Madrid, Valência, Barcelona e Málaga, a Relleno abriu uma dark kitchen em Portugal, onde tanto se preparam clássicos italianos como receitas originais.

Quando pensa em fast-food, o que é que lhe vem primeiro à cabeça? Hambúrgueres? Pizzas? Sushi? Nenhuma das respostas satisfazia os amigos espanhóis Paolo Colombo, Lorenzo Redaelli e Oriol Reull, que queriam juntar à equação um dos pratos mais populares do mundo: a massa. Assim nasceu a Relleno, a marca de "fast-pasta" que se estreou em Madrid em 2024 e que, depois de Barcelona, Valência e Málaga, chegou a Lisboa no início de Outubro. Por agora, só está disponível para entrega em casa, mas os fundadores sonham evoluir de uma dark kitchen para restaurantes de porta aberta ao público.

"Lisboa foi o nosso primeiro passo internacional e um marco fundamental para a Relleno", respondem à Time Out, por e-mail. "Estamos a expandir a nossa presença na cidade e planeamos abrir mais unidades em Portugal. O nosso modelo baseia-se em espaços pequenos e eficientes que reflectem a nossa identidade de marca, pelo que planeamos reforçar a nossa presença física na cidade e continuar a expandir-nos para outras capitais europeias, como Londres, Paris e Berlim."

Paolo, Lorenzo e Oriol não tinham qualquer experiência gastronómica quando se meteram nesta aventura, mas a área da tecnologia e as start-ups por onde passaram – "onde a escabilidade, os dados e a eficiência faziam parte do ADN" – foram uma ajuda preciosa. Hoje propõem um menu focado num único produto, mas 100% personalizável, que permite combinar massas frescas e molhos que vão da popular carbonara a combinações menos óbvias, como os raviolis de limão com pesto, burrata e pistacho. "Queremos que cada cliente experimente as massas à sua maneira (...), mas também seleccionamos recomendações que destacam as nossas harmonizações exclusivas. É um equilíbrio entre criatividade e perícia: a liberdade de explorar, com a confiança de saber que cada opção vai exactamente ao encontro dos nossos padrões."

Todos os ingredientes da Relleno vêm de Itália, mas o grafismo e o packaging da marca não têm nada a ver com "os clichés dos restaurantes italianos tradicionais." "A nossa identidade é moderna, minimalista e inspirada no design e na moda, em vez da estética típica da trattoria, mas sem perder o aconchego e o sabor que tornam a comida italiana irresistível", dizem à Time Out.

Buon appetito! (ou ¡Buen provecho!)

O menu arranca com quatro mozzarellas in carrozza (3,95€) de entrada, um género de sandes de queijo panado. Os recheios possíveis são: anchova do Cantábrico; mortadela, mostarda doce e pistáchio; prosciutto cotto (presunto); ou nduja calabresa (um género de salsicha).

Seguimos para as estrelas da companhia, as massas (9,90€), que podem ter como base mezze maniche (pasta curta), bigoli (massa fresca longa, +1,20€), tortellini de carne ou ravioli – há de ricota e espinafres, de abóbora (+0,50€), de bochecha de vitela (+1€), de cogumelos (+1€) e de ricotta e limão (+1€).

Tomada a primeira decisão, há que escolher os molhos – pomodoro (tomate), pesto, gorgonzola e nozes (+1€), ragù alla bolognese (+1,50€), matriciana (+2€), creme de cogumelos e trufa (+3€), pesto burrata pistáchio (+4,50€), carbonara (+3,50€) ou San Marzano stracciatella pesto pistáchio (+4,50€). Se é do estilo indeciso ou não-tenho-tempo-para-isto, não faltam propostas já compostas nas plataformas de entrega.

E porque a simplicidade parece ser o ingrediente secreto, sobremesa há só uma: tiramisú (5,90€) e mais nenhuma.

Disponível na Bolt Food, Glovo e Uber Eats

