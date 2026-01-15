Uma nova praça e pavilhão desportivo vão nascer em São Domingos de Benfica

Arrancou a construção do Pavilhão Desportivo de São Domingos de Benfica, na Rua Professor Reinaldo dos Santos, Parque da Pera, nas proximidades do Centro Comercial Fonte Nova, avançou a junta de freguesia nas redes sociais. A acompanhar o equipamento, "há muito aguardado", virão uma nova praça, parque infantil, estacionamento e zonas verdes. A obra deverá estar concluída em 2028 (o prazo de execução é de 930 dias) e contará com um investimento de 6,9 milhões de euros da Câmara Municipal de Lisboa.
"O pavilhão irá promover a prática de actividade física para todas as idades, e poderá também acolher actividades culturais pontuais, graças à sua dimensão e versatilidade", considera o organismo público.
A criação de um pavilhão desportivo fez parte do programa do candidato José da Câmara, que renovou o mandato enquanto presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica pela coligação "Por Ti, Lisboa" nas eleições autárquicas de 2025, já sob a garantia de o concurso de empreitada ter sido lançado no ano passado. O aumento da rede de equipamentos desportivos na cidade visa responder aos objectivos da Carta Desportiva de Lisboa, aprovada em Julho de 2009.