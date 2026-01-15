Subscrever
Notícias

Uma nova praça e pavilhão desportivo vão nascer em São Domingos de Benfica

À volta do novo pavilhão, que será construído perto do Fonte Nova, vão também surgir um parque infantil, estacionamento e zonas verdes.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Imagem 3D do novo pavilhão desportivo
DR | Imagem 3D do novo pavilhão desportivo
Arrancou a construção do Pavilhão Desportivo de São Domingos de Benfica, na Rua Professor Reinaldo dos Santos, Parque da Pera, nas proximidades do Centro Comercial Fonte Nova, avançou a junta de freguesia nas redes sociais. A acompanhar o equipamento, "há muito aguardado", virão uma nova praça, parque infantil, estacionamento e zonas verdes. A obra deverá estar concluída em 2028 (o prazo de execução é de 930 dias) e contará com um investimento de 6,9 milhões de euros da Câmara Municipal de Lisboa.
"O pavilhão irá promover a prática de actividade física para todas as idades, e poderá também acolher actividades culturais pontuais, graças à sua dimensão e versatilidade", considera o organismo público.
Imagem 3D do novo pavilhão desportivo
DRImagem 3D do novo pavilhão desportivo
Imagem 3D do novo pavilhão desportivo
DRImagem 3D do novo pavilhão desportivo
Imagem 3D do novo pavilhão desportivo
DRImagem 3D do novo pavilhão desportivo
A criação de um pavilhão desportivo fez parte do programa do candidato José da Câmara, que renovou o mandato enquanto presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica pela coligação "Por Ti, Lisboa" nas eleições autárquicas de 2025, já sob a garantia de o concurso de empreitada ter sido lançado no ano passado. O aumento da rede de equipamentos desportivos na cidade visa responder aos objectivos da Carta Desportiva de Lisboa, aprovada em Julho de 2009.

