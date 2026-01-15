Uma nova praça e pavilhão desportivo vão nascer em São Domingos de Benfica

"O pavilhão irá promover a prática de actividade física para todas as idades, e poderá também acolher actividades culturais pontuais, graças à sua dimensão e versatilidade", considera o organismo público.

DR Imagem 3D do novo pavilhão desportivo

aumento da rede de equipamentos desportivos na cidade visa responder aos objectivos da Carta Desportiva de Lisboa, aprovada em Julho de 2009.

A criação de um pavilhão desportivo fez parte do programa do candidato José da Câmara, que renovou o mandato enquanto presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica pela coligação "Por Ti, Lisboa" nas eleições autárquicas de 2025, já sob a garantia de o concurso de empreitada ter sido lançado no ano passado. O