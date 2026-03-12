Subscrever
Notícias

Valham-nos as gaitas de São Patrício: desfile veste a Avenida de verde

Lisboa celebra o Dia de São Patrício entre 20 e 22 de Março. A 21, há um cortejo no centro da cidade que junta centenas de músicos e 15 bandas de gaitas-de-foles.

St. Patrick’s Day
DR | St. Patrick’s Day
Lisboa vai vestir-se de verde para celebrar o Dia de Patrício com três dias de pints e muita animação, entre 20 a 22 de Março. O ponto alto destas celebrações é a terceira edição do Desfile de St. Patrick’s, a 21 de Março (sábado).

O desfile arranca às 15.30 na Avenida da Liberdade e reúne mais de 500 músicos e 15 bandas de gaitas-de-foles, num cortejo que promete energia e música ao longo do percurso, culminando num concerto final no Rossio.

Se isto não for animação suficiente, para quem quiser viver o evento de uma perspectiva privilegiada, será possível aceder ao topo do autocarro panorâmico que lidera o desfile, mediante disponibilidade e confirmação prévia.

Avenida da Liberdade. 20-22 Mar. Entrada Livre

    Publicidade
