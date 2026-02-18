Subscrever
Vem aí a segunda edição do grande festival de vinho do Alentejo

Há festas e festas, e esta… não vai mesmo querer perder. O Marquês de Borba Fest by Time Out vai voltar a Estremoz.

Editores da Time Out Lisboa
Marquês de Borba
RITA GAZZO
Guarde já bem esta data no seu calendário: 16 de Maio. É nesse dia que a segunda edição do Marquês de Borba Fest by Time Out regressa à Adega de Vila Santa, em Estremoz, para juntar tudo o que faz um sábado valer a pena. E sabe o que é que não vai faltar? Vinho, claro! Há vinho sério e mais descontraído, uns para se beberem bem frescos, outros enquanto come qualquer coisinha e, o mais importante, há vinho que dá mesmo gosto beber.

Depois de uma estreia que pôs o Alentejo inteiro a brindar, a Time Out e a João Portugal Ramos voltam a juntar forças para um dia passado sem pressas, entre vinhas, copos cheios e mesas animadas. A receita mantém-se com o melhor do Alentejo num só sítio, mas promete novidades em todas as frentes: chefs a preparar pratos que fazem crescer água na boca, três modalidades de provas de vinho para se tornar um expert, actividades que vai querer fazer duas e três vezes e música que não vai deixar ninguém fora da pista. Ao palco vão subir os HMB – conhecidos pelo seu som de soul e funk e pelos hits “O Amor É Assim” e “Não Me Leves a Mal” – e Tiago Bettencourt – que pôs Portugal a cantar a “Canção de Engate” a plenos pulmões. 

Uma coisa está garantida: o ambiente único que só se encontra com o pôr-do-sol e um copo de Marquês de Borba na mão. Não perca o festival de vinho do ano e garanta o seu bilhete aqui.

