Vem aí um eclipse solar e é coisa rara. O próximo vai ser em 2144

Eclipse total vai acontecer a 12 de Agosto e para vê-lo por completo em Portugal é preciso rumar a Trás-os-Montes. Em Lisboa, a ocultação do sol não fica muito atrás: será de 94,5%.

Não acontece desde 1912, era o Titanic um gigante a afundar-se no Atlântico, pelo que o fenómeno raro que volta a acontecer este ano vai fazer viajar muitos curiosos. O eclipse do sol, fenómeno em que a lua se interpõe entre a Terra e o astro maior, vai acontecer a 12 de Agosto, pelas 19.30, sob uma ocultação de 92% a 100%.

Para assistir ao evento celeste, poderá subir até ao Ártico, à Gronelândia, à Islândia, à Rússia ou ao Norte de Espanha, mas talvez seja mais simples rumar ao Parque Natural de Montesinho, em Bragança, o único ponto de Portugal a partir do qual o fenómeno será observável, segundo a NASA.

No auge do eclipse e naquela zona do país, o dia será noite pelo menos durante 26 segundos. Já no restante território nacional, o fenómeno será parcial, mas bastante perceptível.

O próximo eclipse total do sol deverá voltar a acontecer apenas em 2144. Não dá para viver até lá.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

