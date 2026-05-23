Vencedores do Poster Mostra voltam a transformar Marvila numa galeria

A inauguração acontece a 30 de Maio, às 16.00, e o programa inclui uma visita guiada à exposição a céu aberto.

Há 11 anos que a equipa do Poster Mostra desafia artistas e novos talentos a expressarem a sua criatividade através do meio de comunicação mais antigo do mundo: o poster, apresentado em grande formato no espaço público. A partir de 30 de Maio, Marvila volta a ser uma galeria a céu aberto até 30 de Setembro, com uma exposição que reúne as propostas vencedoras da iniciativa.

A inauguração, que acontece a 30 de Maio, às 16.00, inclui uma visita guiada à exposição, conduzida pelo curador e director artístico Bruno Pereira. O ponto de encontro é na Rua Amorim, contígua ao Largo Poço do Bispo, onde as obras estarão expostas. “Neste dia, público e autores partilham o gosto pelas artes, bem como as histórias e inspirações por trás de cada criação”, lê-se em comunicado.

Ao todo, são 40 trabalhos que cruzam fotografia, pintura, artes gráficas, desenho e ilustração, assinados tanto pelos vencedores das duas Open Calls já realizadas – a Open Call Poster e a Open Call Sandeman – como por nomes convidados, como Binau, Daniela Guerreiro, Luís Perdigão, Teresa Freitas e Tiago Miranda.

O programa de entrada livre prolonga-se ainda ao 8 de Marvila, onde estará exposta uma segunda exposição, com todos os trabalhos dos participantes das duas Open Calls do Poster, que continua a contar com uma “crescente participação internacional”, de artistas do Canadá, Espanha, Itália, Bósnia Herzegovina, Bulgária e Brasil.

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