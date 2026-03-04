Ventos fortes e descida das temperaturas obrigam a voltar aos casacos em Lisboa

Depois de máximas acima dos 20 graus, temperaturas descem a partir de quinta-feira, acompanhadas de precipitação. IPMA lança alerta amarelo para o vento e agitação marítima.

As temperaturas vão descer e o vento vai soprar forte a partir desta quinta-feira, dia 5 de Março. Com a previsão de rajadas até aos 80 km/h no litoral e nas terras altas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lança, aliás, alerta amarelo quanto ao vento e à agitação marítima para a região de Lisboa (na sexta-feira, este último passa a laranja).

De acordo com a previsão descritiva, a temperatura máxima vai descer progressivamente desde os 22 graus desta quarta-feira até 12 graus, na sexta-feira. Já a mínima desce dos 12 para os 9 graus. A acompanhar o cenário está o regresso da chuva, a partir da tarde de quinta-feira.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn