‘Vida Privada’: Jodie Foster investiga um crime em Paris

Jodie Foster tem uma relação de longa data com o cinema francês, mais precisamente desde 1977, quando ainda era nova – tinha só 15 anos – e entrou numa comédia romântica (justamente esquecida), Não Me Chames Miúda!, de Eric Le Hung, fazendo de filha de Sydne Rome e contracenando ainda com Jean Yanne e com um também jovem Bernard Giraudeau. Muitos anos mais tarde, em 2004, Foster apareceu em Um Longo Domingo de Noivado, de Jean-Pierre Jeunet. E agora é a principal intérprete de Vida Privada, de Rebecca Zlotowski, falando mais uma vez o francês impecável aprendido como aluna (e brilhante) do Liceu Francês de Los Angeles, que frequentou durante todo o ensino secundário, ao mesmo tempo que era já actriz.

O papel que aqui assume, e que foi escrito “para ela, e só para ela”, como Zlotowski tem dito em várias entrevistas, é o de Lilian Steiner, uma psiquiatra americana que vive e trabalha em Paris. Ela está divorciada de um oftalmologista, Gabriel (Daniel Auteuil), do qual tem um filho, Julien (Vincent Lacoste), que já lhe deu um neto, ainda pequenino, e com quem não se dá lá muito bem. A rotina clínica de Lilian é, de repente, perturbada por dois acontecimentos. Primeiro, um antigo paciente comunica-lhe que a processou porque apesar de ter gasto milhares de euros em sessões com ela, não sentiu qualquer melhora no seu estado mental e emocional, e quer o dinheiro de volta; e depois, e muito mais trágico, Paula Cohen-Solal (Virginie Efira), uma das suas pacientes, suicida-se inesperadamente.

DR Vida Privada

Lilian vai ao serviço fúnebre da sua paciente, para ser destratada pelo marido, Simon (Mathieu Amalric), que lhe diz que ela tem que assumir alguma culpa pela morte de Paula, já que esta se matou usando os comprimidos que Lilian lhe receitou. E Lilian fica ainda mais perturbada quando, dias depois, é visitada por Valérie (Luàna Bajrami), a filha da morta, que lhe diz ter uma mensagem da mãe para ela e refere algumas coisas estranhas. É o suficiente para que Lilian comece a pensar que Paula pode ter sido assassinada, e para se pôr em campo a investigar o caso, depois de ter deparado com a incompreensão da polícia, a quem se dirigiu para comunicar as suas suspeitas.

Lilian, cujo consultório entretanto foi assaltado por alguém que, aparentemente, queria as gravações das sessões de Paula (a psiquiatra grava escrupulosamente todas as suas consultas, e o intruso sabia-o), conta então tudo ao seu paciente ex-marido. O qual, e apesar de se mostrar céptico e relutante, ela consegue convencer a assisti-la nas suas vigilâncias e perseguições, que a vão levar mesmo a invadir a casa de campo do viúvo, em busca de provas, enquanto Gabriel o distrai de forma algo atabalhoada. A tensão sob a qual se encontra leva também Lilian a consultar uma hipnoterapista, que a faz viver o que parece ser uma experiência de vida passada, na qual se cruza, de forma fantasmagórica, com caras conhecidas, e de onde sai mais confusa do que estava. E as coisas vão complicar-se ainda mais para a psiquiatra e detective improvisada.

Em Vida Privada, Rebecca Zlotowski pisca – levemente – um olho a Hitchcock e outro a Brian De Palma, acena na direcção da série Homicídios ao Domicílio, dá um brevíssimo papel ao mestre do documentário Frederick Wiseman e parece estar a fazer uma versão cinematográfica do célebre jogo de tabuleiro Cluedo. Enquanto isso, Jodie Foster, sempre a falar um francês inatacável, acciona o seu subtil carisma, nunca permite que tiremos os olhos de Lilian e por um momento que seja e leva o filme a reboque até à resolução do seu retorcido enredo. E à constatação de que a França, a língua francesa e Paris lhe ficam muito bem. Esperemos que repita a experiência em breve.

