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Walkathon: Lisboa e Porto caminham pela inclusão

O objectivo é angariar fundos para projectos que fazem a diferença na vida de pessoas com deficiência motora.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Walkathon
Associação Salvador
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A Walkathon está de regresso a Lisboa e ao Porto. Promovida pela Associação Salvador, a caminhada solidária de cinco quilómetros convida pessoas de todas as idades a andar por uma sociedade mais inclusiva. O objectivo é angariar fundos para projectos que ajudam pessoas com deficiências motoras.

O evento em Lisboa decorre no próximo dia 17 de Maio. O ponto de encontro é junto à estátua de Bordalo II, junto à Meo Arena, e a caminhada terá um percurso de 2,5 quilómetros junto ao rio, até à Ponte Vasco da Gama. O regresso é feito pelo mesmo percurso. Mas antes disso, a iniciativa também passa pelo Porto, no dia 16.

A participação pode ser individual ou em equipas de até oito pessoas e as inscrições devem ser feitas até 11 de Maio. É sugerido um donativo de, no mínimo, 10€ por membro. A receita angariada será canalizada para os projectos desenvolvidos pela Associação Salvador, no âmbito da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, em particular na área do Desporto Adaptado.

Fundada por Salvador Mendes de Almeida em 2003, a Associação Salvador promove a inclusão de pessoas com deficiência motora e a melhoria da sua qualidade de vida, de forma a potenciar os seus talentos e sensibilizar para a importância da igualdade de oportunidades.

Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 17 Mai, Dom 09.00. Inscrições até 11 Maio. Donativo consciente

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