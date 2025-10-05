West Coast celebra música antiga e recupera árias portuguesas do século XVIII

O Festival de Música Antiga de Oeiras regressa de 18 de Outubro a 14 de Novembro, com concertos, masterclasses e conversas. Em destaque, o compositor Francisco António de Almeida.

O West Coast – Festival de Música Antiga de Oeiras está a chegar com uma programação que promete concertos, masterclasses e debates. Entre 18 de Outubro e 14 de Novembro, pode assistir a várias performances, nomeadamente, a estreia moderna de algumas árias de Francisco António de Almeida, compositor português do século XVIII.

A abertura do festival celebra ainda o Ano Camões, com uma conferência na Biblioteca Municipal de Oeiras, a 18 de Outubro, conduzida pelo investigador Onésimo Teotónio de Almeida, especialista na cultura portuguesa renascentista.

A obra musical de Francisco António de Almeida (Crato, 1703 – Sacavém, 1754) marca o início e o encerramento do festival. O concerto inaugural, na Igreja de São Romão de Carnaxide, apresenta a polifonia vocal religiosa do compositor, enquanto o concerto de encerramento, a 14 de Novembro, na Igreja Matriz de Oeiras, foca-se no aspecto solístico vocal, com a primeira audição moderna de árias transcritas por João Janeiro, escritas possivelmente durante a visita de Almeida à Corte de Dresden, então conhecida como a Roma do Norte.

Entre os destaques do programa, a 24 de Outubro, na Igreja de São Romão, actua o ensemble belga Graindelavoix, dirigido por Bjӧrn Schmelzer, com o concerto Ex-Nihilo, que oferece um retrato sonoro da época renascentista, pleno de recorte e eloquência. Ainda no mesmo espaço, o concerto Música para Ministriles, de Miguel del Barco e Manuel Pascual, explora a faceta mais popular da música do período, interpretada por menestréis com instrumentos de sopro e inspirada na dança.

A 7 de Novembro, o festival propõe uma viagem musical à Dresden da primeira metade do século XVIII, com Alfonso Sebastián no cravo e Andoni Mercero no violino, apresentando um programa em torno das sonatas de Bach e da Escola de Dresden, ponto de encontro de compositores e instrumentistas como Heinichen, Fasch, Vivaldi, Pisendel e Hasse.

Além dos concertos, a 18.ª edição do West Coast inclui masterclasses com intérpretes e uma conversa com Bjӧrn Schmelzer, a 25 de Outubro, na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, em Linda-a-Velha, bem como uma visita guiada ao órgão histórico da Igreja de São Romão, ambas de entrada livre. O festival mantém-se assim como um espaço de aproximação à música antiga, oferecendo ao público experiências únicas que cruzam história, investigação e interpretação musical.

Oeiras. 18 Out-14 Nov. Preços a anunciar

