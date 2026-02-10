Wrestling, karaoke e arcade. A próxima Revenge of the 90’s é uma matiné

As festas que celebram a cultura pop das décadas 1990 e 2000 reinventaram-se. A próxima é a 21 de Março, no Pavilhão Carlos Lopes, e será a primeira em formato matiné.

As famosas festas reinventaram-se. A próxima Revenge of the 90's está marcada para 21 de Março, no Pavilhão Carlos Lopes, e será uma matiné – das 16.00 às 23.00. Chama-se House Party Edition e quer recriar as festas caseiras que nos habituámos a ver nos filmes americanos. Tal como nessas, esta vai dividir-se entre vários espaços.

A nostalgia dos anos 1990 e 2000 mantém-se, mas agora distribuída por diferentes ambientes. O espaço estará repartido em seis divisões temáticas. No Quarto, o público poderá soltar a voz no karaoke num cenário pensado para recriar um típico quatro adolescente. Na Garagem, espere encontrar o espírito mais alternativo e uma banda sonora centrada nos anos 2000. Enquanto isso, o Ginásio fica reservado ao rock e ao wrestling, com combates ao vivo num ringue real.

Noutros espaços, haverá ainda food trucks, insufláveis para adultos, uma piscina de bolas, uma zona de máquinas arcade e também a videojogos. Os bilhetes já estão à venda.

Avenida Sidónio Pais, 16 (Parque). Sáb 21 Mar 16.00-23.00. 30€-60€

