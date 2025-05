Xadrez ao pôr-do-sol? Pieces Chess Club organiza festa no Miradouro de Baixo

Além do jogo de tabuleiro, é possível dançar ao som do DJ set de Gayance, participar numa sessão de cinema e desfrutar de refeições com curadoria da Brown Sugar Cantina.

O Pieces Chess Club Lisboa vai inaugurar a sua temporada de Verão no rooftop do Miradouro de Baixo, esta quarta-feira, dia 14 de Maio. O evento promete manter o espírito descontraído do clube, mas, desta vez, ao ar livre, com uma vista panorâmica sobre a cidade de Lisboa e a garantia de partidas de xadrez enquanto o sol se põe.

Nesta primeira edição da Summer Series, a música ficará a cargo de Gayance, que regressa ao Pieces Chess Club para animar a noite. A acompanhar o ambiente, a Brown Sugar Cantina vai trazer sabores da Jamaica, com um menu que inclui asinhas de frango, focaccia de rabo de touro e banana-pão, assim como uma opção vegetariana com falafel.

O evento é gratuito, mas serão recolhidas doações à entrada, com todos os lucros a reverterem para a Medical Aid Palestine. Para além das partidas de xadrez, haverá ainda a exibição do filme Sexy Beast (2001), realizado por Jonathan Glazer e protagonizado por Ray Winstone e Ben Kingsley.

O encontro começa às 18.00 e promete prolongar-se pela noite dentro. Todos os níveis de xadrez são bem-vindos, desde os curiosos aos mais experientes.

Miradouro de Baixo. 14 Mai (Qua). 18.00. Entrada livre

