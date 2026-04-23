Yoga, treino funcional, banhos gelados e acupuntura. Neste ginásio nem o surf fica de fora

Na Calçada da Estrela, nasceu um espaço dedicado ao exercício e ao bem-estar. Lá dentro, há aulas, tratamentos e até consultas, mas também existem actividades fora de portas.

O que vemos da rua é, no mínimo, intrigante – uma sala pintada de terracota, pranchas de surf alinhadas e um balcão que se assemelha a uma cafetaria. Mesmo depois de entrarmos, nada nos diz que forma óbvia que estamos num ginásio. Mas estamos, só que num ginásio muito à frente.

Movimento, recuperação, nutrição, comunidade e natureza são os pilares que sustentam o Aimara, um clube de membros na Calçada da Estrela, projecto idealizado pelo italiano Niccolò Bagarotto, praticante de surf que também já competiu no ski. Na base de tudo está o conceito de longevidade. "Não no sentido de viver o máximo de anos possível, mas mais como é que, no tempo que vivemos, podemos viver de uma forma saudável e activa, aproveitando a natureza. E vem daí, de ter um espaço onde podemos ajudar as pessoas a trabalhar nessa longevidade", explica Catarina Pereira Coutinho, investidora e parceira de negócio.

Giorgia Rossi

De volta aos cinco pilares, começamos pelo movimento. O Aimara é muito maior do que aparenta. À medida que exploramos o resto do espaço, descobrimos balneários e um estúdio para aulas. Animal Flow – sessão de treino de mobilidade inspirado na locomoção de quadrúpedes –, pilates, yoga e Movement são as principais opções para quem quer alinhar numa aula de grupo. Existem ainda aulas de condicionamento para surfistas (daí as pranchas à porta) e artes marciais. No total, são 14 os instrutores.

No final do corredor, encontramos a sala das máquinas – o ginásio propriamente dito. Além de poderem treinar de forma autónoma, também aqui os membros do Aimara têm um calendário de aulas de grupo, como as Conscious Strength ou as sessões de treino cardiovascular intenso.

Giorgia Rossi

A intensidade abre caminho a outro dos princípios fundadores, a recuperação. Esta pode passar por aulas de alongamentos ou por sessões de Nervous System Regulation, mas também pelo relaxamento proporcionado pela sauna, hidromassagem, mergulhos frios e banhos gelados. Numa outra sala, massagens e acupuntura funcionam como terapias complementares.

Por todo o espaço vemos obras de arte nas paredes, luz controlada e o mesmo tom terracota nas paredes, apenas interrompido para dar lugar a um acabamento industrial que moderniza o ambiente. Voltamos ao balcão, onde efectivamente são servidas bebidas e coisas para trincar. "É um espaço aberto, qualquer pessoa pode entrar. Temos café, sumos naturais, sanduíches e saladas. E é tudo feito aqui. Temos sumos pós e pré workout – sumos que dão mais energia, outros mais levezinhos, com mais verdes. O mesmo com das saladas, algumas são mais leves outras têm mais proteína. A ideia é que seja tudo saudável e bastante energético", refere Catarina.

Giorgia Rossi

Aproximar os membros é outra das missões. Para isso, o Aimara promove uma agenda própria de eventos, que pode ir de aulas de grupo extraordinárias a talks relacionadas com saúde e bem-estar. Nem sempre estas propostas acontecem dentro de portas: numa tentativa constante de aproximar pessoas e natureza, uma das ideias centrais para Bagarotto, são organizadas experiências ao ar livre sempre que possível. Do surf à escalada, passando por desafiantes caminhadas, este ginásio 2.0 na Estrela é só a base para partir à descoberta de Lisboa e dos seus arredores.

Calçada da Estrela, 76 (Estrela). Seg-Dom 07.00-22.00. 195€ p/ mês

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