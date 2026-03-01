A Exposição de Orquídeas pode ser vista a partir de 10 de Abril, na zona de acesso livre. O programa inclui desde palestras a demonstrações de cultivo.

O Parque das Palhotas, no Jardim Zoológico de Lisboa, vai acolher uma exposição de orquídeas entre os dias 10 e 12 de Abril. O evento é organizado pelo Clube dos Orquidófilos de Portugal e pensado sobretudo para amantes de plantas e jardinagem.

A abertura está marcada para sexta-feira, dia 10, pelas 15.00, mas a programação paralela – que inclui desde palestras a workshops práticos de cultivo – só acontece no sábado e no domingo, 11 e 12 de Abril, respectivamente.

Como é habitual, este evento contará com a presença de vendedores de orquídeas nacionais e estrangeiros, vendas de bromélias, tillandsias, plantas suculentas e artesanato ligado às plantas. A entrada tem um custo de 3,50€ para todas as pessoas com mais de 16 anos, mas é possível comprar um bilhete para os três dias a 5€.

Jardim Zoológico de Lisboa. 10-12 Abr, Sex 15.00-19.00, Sáb 10.00-19.00 e Dom 10.00-18.00. 3,50€-5€ (grátis para menores de 16) à entrada

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn