A Time Out diz

A romântica Casa do Lago by SOI, escondida nos jardins do Pestana Palace, preparou a desculpa perfeita para antecipar o feriado para o final de tarde da véspera. No dia 3 de Junho, o espaço recebe a primeira edição do Casa do Lago: Unplugged, um after work descontraído que cruza a cozinha asiática com o universo da marca de bebidas Phunk. A festa arranca às 18.00, com um DJ set de ZEF a ditar o ritmo da tarde. A entrada garante o acesso à zona exclusiva e a um cocktail, mas o grande trunfo é o "bar de baos": vai funcionar em regime livre ("open food") durante a happy hour, entre as 18.30 e as 20.30.