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Lisboa

Casa do Lago: Unplugged
DR | Casa do Lago: Unplugged

Casa do Lago: Unplugged

  • Restaurantes, Pan-asiático
  • Casa do Lago by SOI, Alcântara
Hugo Torres
Escrito por Hugo Torres
Director-adjunto, Time Out Portugal
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A Time Out diz

A romântica Casa do Lago by SOI, escondida nos jardins do Pestana Palace, preparou a desculpa perfeita para antecipar o feriado para o final de tarde da véspera. No dia 3 de Junho, o espaço recebe a primeira edição do Casa do Lago: Unplugged, um after work descontraído que cruza a cozinha asiática com o universo da marca de bebidas Phunk. A festa arranca às 18.00, com um DJ set de ZEF a ditar o ritmo da tarde. A entrada garante o acesso à zona exclusiva e a um cocktail, mas o grande trunfo é o "bar de baos": vai funcionar em regime livre ("open food") durante a happy hour, entre as 18.30 e as 20.30.

Detalhes

Website Evento
www.instagram.com/casadolagobysoi/
Endereço
Casa do Lago by SOI
Pestana Palace
Rua Jau, 54
Lisboa
1300-314

Datas e horários

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