A romântica Casa do Lago by SOI, escondida nos jardins do Pestana Palace, preparou a desculpa perfeita para antecipar o feriado para o final de tarde da véspera. No dia 3 de Junho, o espaço recebe a primeira edição do Casa do Lago: Unplugged, um after work descontraído que cruza a cozinha asiática com o universo da marca de bebidas Phunk. A festa arranca às 18.00, com um DJ set de ZEF a ditar o ritmo da tarde. A entrada garante o acesso à zona exclusiva e a um cocktail, mas o grande trunfo é o "bar de baos": vai funcionar em regime livre ("open food") durante a happy hour, entre as 18.30 e as 20.30.
Casa do Lago: Unplugged
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- www.instagram.com/casadolagobysoi/
- Endereço
- Casa do Lago by SOI
- Pestana Palace
- Rua Jau, 54
- Lisboa
- 1300-314
Datas e horários
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