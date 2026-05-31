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Lisboa

A Biologia da Cooperação
DR | A Biologia da Cooperação

A Biologia da Cooperação

  • Teatro
  • Teatro Aberto, Campolide
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Com encenação de Sofia de Portugal, este espectáculo, que tem como inspiração a obra O Pescoço da Girafa (editado em português pela Elsinore), da autora alemã Judith Schalansky, nasce de uma investigação teatral bilingue que cruza língua gestual portuguesa e língua oralizada, assumindo a diversidade como princípio criativo. Em palco, reflecte-se sobre a evolução da vida, os ecossistemas e a condição humana. Em cena de 5 a 7 de Junho, sexta e sábado às  21.30 e domingo às 16.00, no Teatro Aberto. O bilhete custa 17€.

Detalhes

Endereço
Teatro Aberto
Rua Armando Cortez
Lisboa
1050-107
Transporte
Metro Praça de Espanha. BUS 716, 726, 746, 756
Preço
17€
Horário
Sex-Sáb 21.30, Dom 16.00

Datas e horários

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