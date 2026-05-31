A Biologia da Cooperação

A Time Out diz

Com encenação de Sofia de Portugal, este espectáculo, que tem como inspiração a obra O Pescoço da Girafa (editado em português pela Elsinore), da autora alemã Judith Schalansky, nasce de uma investigação teatral bilingue que cruza língua gestual portuguesa e língua oralizada, assumindo a diversidade como princípio criativo. Em palco, reflecte-se sobre a evolução da vida, os ecossistemas e a condição humana. Em cena de 5 a 7 de Junho, sexta e sábado às 21.30 e domingo às 16.00, no Teatro Aberto. O bilhete custa 17€.