Partindo das Viagens de Gulliver: A Voyage to the Land of the Houyhnhnms e de várias referências culturais e representações do Cavalo e da sua relação com os seres humanos –, resultando num imaginário cheio de signos e significados, alguns problemáticos, outros idealizados –, este espectáculo explora como esse imaginário equestre se traduz na linguagem das Artes Performativas, clássicas e contemporâneas, de uma forma experimental, surpreendente e lúdica. Em cena de 19 a 21 de Junho, sexta às 18.00 e fim-de-semana às 15.00 e às 18.00, no São Luiz. O bilhete custa 12€.
A Cavalo
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- São Luiz Teatro Municipal
- Rua António Maria Cardoso, 38
- Lisboa
- 1200-027
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
- Preço
- 12€
- Horário
- Sex 18.00, Sáb-Dom 15.00/ 18.00
Datas e horários
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