A Time Out diz

Partindo das Viagens de Gulliver: A Voyage to the Land of the Houyhnhnms e de várias referências culturais e representações do Cavalo e da sua relação com os seres humanos –, resultando num imaginário cheio de signos e significados, alguns problemáticos, outros idealizados –, este espectáculo explora como esse imaginário equestre se traduz na linguagem das Artes Performativas, clássicas e contemporâneas, de uma forma experimental, surpreendente e lúdica. Em cena de 19 a 21 de Junho, sexta às 18.00 e fim-de-semana às 15.00 e às 18.00, no São Luiz. O bilhete custa 12€.