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Lisboa

A Cavalo, de Sónia Baptista
DR | A Cavalo, de Sónia Baptista

A Cavalo

  • Teatro
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Partindo das Viagens de Gulliver: A Voyage to the Land of the Houyhnhnms e de várias referências culturais e representações do Cavalo e da sua relação com os seres humanos –, resultando num imaginário cheio de signos e significados, alguns problemáticos, outros idealizados –, este espectáculo explora como esse imaginário equestre se traduz na linguagem das Artes Performativas, clássicas e contemporâneas, de uma forma experimental, surpreendente e lúdica. Em cena de 19 a 21 de Junho, sexta às 18.00 e fim-de-semana às 15.00 e às 18.00, no São Luiz. O bilhete custa 12€.

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
12€
Horário
Sex 18.00, Sáb-Dom 15.00/ 18.00

Datas e horários

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