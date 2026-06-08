Sátira política escrita por Dario Fo em 1970, Morte Accidentale Di Un Anarchico resurge nesta produção original dos Lisbon Players, com um elenco exclusivamente feminino. A peça, baseada em factos reais, centra-se num impostor astuto que se infiltra numa esquadra da polícia em Milão para descobrir a verdade por trás da morte suspeita de um anarquista durante um interrogatório. Através de uma série de disfarces e perspicácia, os absurdos e contradições dentro da força policial são revelados, desafiando o público a reflectir sobre a natureza da verdade e da justiça numa sociedade corrupta. Em cena de 25 de Junho a 5 de Julho, quarta a sábado às 21.00 e domingo às 18.00, no Espaço Escola de Mulheres. O bilhete custa 12,50€.
Accidental Death of an Anarchist
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Espaço Escola de Mulheres (Clube Estefânia)
- Rua Alexandre Braga, 24 A
- Lisboa
- 1150-004
- Transporte
- Metro Saldanha
- Preço
- 12,50€
- Horário
- Qua-Sáb 21.00, Dom 18.00
Datas e horários
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