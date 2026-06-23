A Time Out diz

De 13 a 29 de Novembro, o Alkantara apresenta mais de dez espectáculos de teatro, dança e performance, e ainda festas e oficinas, que vão passar por espaços como a Culturgest, o CAM e o CCB. Menos, de Cão Solteiro, abre o festival no D. Maria II, ao mesmo tempo que assinala a despedida da companhia, 29 anos após a sua fundação, e a reabertura da Sala Garrett, que foi alvo de obras de requalificação. Destacam-se ainda os espectáculos do italiano Alessandro Sciarroni, que traz a Portugal a polka chinata, uma dança tradicional de Bolonha; da performer brasileira Carolina Bianchi, que aprofunda em palco a sua investigação sobre masculinidade, violência e cumplicidade, com The Brotherhood; ou Idio Chichava, que se inspirou no Mercado Xiquelene, em Maputo, para criar Dzudza, uma peça de dança para 12 intérpretes. Mas há muito mais para ver.