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Idio Chichava
Dzudza (2025), de Idio Chichava | Idio Chichava

Alkantara Festival

  • Teatro
  • Lisboa, Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

De 13 a 29 de Novembro, o Alkantara apresenta mais de dez espectáculos de teatro, dança e performance, e ainda festas e oficinas, que vão passar por espaços como a Culturgest, o CAM e o CCB. Menos, de Cão Solteiro, abre o festival no D. Maria II, ao mesmo tempo que assinala a despedida da companhia, 29 anos após a sua fundação, e a reabertura da Sala Garrett, que foi alvo de obras de requalificação. Destacam-se ainda os espectáculos do italiano Alessandro Sciarroni, que traz a Portugal a polka chinata, uma dança tradicional de Bolonha; da performer brasileira Carolina Bianchi, que aprofunda em palco a sua investigação sobre masculinidade, violência e cumplicidade, com The Brotherhood; ou Idio Chichava, que se inspirou no Mercado Xiquelene, em Maputo, para criar Dzudza, uma peça de dança para 12 intérpretes. Mas há muito mais para ver.

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