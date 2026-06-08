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Lisboa

Amadeo(s)
DR | Amadeo(s), no Teatro Taborda

Amadeo(s)

  • Teatro
  • Teatro Taborda, Castelo de São Jorge
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A Time Out diz

Em palco, uma actriz e dois actores desdobram-se em várias personagens, cores e paisagens que povoam a obra pictórica de Amadeo de Sousa Cardoso. Pintor emblemático do modernismo e “esquecido” em Portugal durante mais de 50 anos, o espectáculo acompanha vários episódios da sua vida e do seu tempo, uns reais e outros ficcionados, mais as relações com amigos e familiares, artistas conhecidos e homens e mulheres comuns, que Amadeo passou para os seus quadros nas diversas fases porque passou a sua pintura. Em cena a 18 de Junho, quinta-feira às 19.30, no Teatro Taborda. O bilhete custa entre 6€ e 12€.

Detalhes

Endereço
Teatro Taborda
Costa do Castelo 75
Lisboa
1100-179
Preço
6€-12€
Horário
Qui 19.30

Datas e horários

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