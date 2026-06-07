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Lisboa

António e Cleópatra, de Manuel Jerónimo, na Boutique da Cultura
DR | António e Cleópatra, de Manuel Jerónimo, na Boutique da Cultura

António e Cleópatra

  • Teatro
  • Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro, Carnide/Colégio Militar
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Na república dividida de Roma, a tensão entre Octávio e Marco António cresce. Mas o experiente general está mais interessado em viver a sua paixão com Cleópatra do que no futuro político do império. Uma hilariante peça sobre a paixão e dever a partir da peça clássica de Shakespeare. A adaptação e encenação é de Manuel Jerónimo. Em cena de 25 de Junho a 4 de Julho, de quinta a sábado às 21.00, na Boutique da Cultura. O bilhete custa 10€.

Detalhes

Endereço
Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro
Avenida do Colégio Militar
Lisboa
1500-187
Preço
10€
Horário
Qui-Sáb 21.00

Datas e horários

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