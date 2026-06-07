A Time Out diz

Na república dividida de Roma, a tensão entre Octávio e Marco António cresce. Mas o experiente general está mais interessado em viver a sua paixão com Cleópatra do que no futuro político do império. Uma hilariante peça sobre a paixão e dever a partir da peça clássica de Shakespeare. A adaptação e encenação é de Manuel Jerónimo. Em cena de 25 de Junho a 4 de Julho, de quinta a sábado às 21.00, na Boutique da Cultura. O bilhete custa 10€.