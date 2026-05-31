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Lisboa

Assombrações
DR | Assombrações

Assombrações

  • Teatro
  • Convento da Encarnação, Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Projecto Casa Assombrada preparou para 2026 uma experiência imersiva de terror nunca testada antes: um Audio Escape Game. Com autoria e direcção de Michel Simeão, esta nova produção terá lugar em mais de 20 casas diferentes dentro do Convento da Encarnação e é um escape game com audio binaural num cenário apocalíptico com dinâmicas inspiradas nos videojogos. É uma experiência disruptiva de alta intensidade vivida apenas em dupla. Tu e o teu par serão os heróis da vossa própria história. O bilhete custa 60€ por duas pessoas (30€ cada).

Detalhes

Endereço
Convento da Encarnação
Convento da Encarnação
Lisboa
1150-113
Preço
60€/duas pessoas
Horário
Sex-Sáb 21.10/ 22.55

Datas e horários

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