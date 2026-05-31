Assombrações

A Time Out diz

O Projecto Casa Assombrada preparou para 2026 uma experiência imersiva de terror nunca testada antes: um Audio Escape Game. Com autoria e direcção de Michel Simeão, esta nova produção terá lugar em mais de 20 casas diferentes dentro do Convento da Encarnação e é um escape game com audio binaural num cenário apocalíptico com dinâmicas inspiradas nos videojogos. É uma experiência disruptiva de alta intensidade vivida apenas em dupla. Tu e o teu par serão os heróis da vossa própria história. O bilhete custa 60€ por duas pessoas (30€ cada).