A Time Out diz

Há uma caravana aparcada num terreno baldio de uma quinta. Ouvem-se grilos, uma coruja. A noite escura é pontuada por pirilampos. A lua está em quarto minguante. Serão as quatro fases da lua a intitular poeticamente os quatro actos da peça, a marcar o tempo da acção e a evolução psicológica das quatro personagens, identificadas apenas pelo seu género. Com interpretação de Joaquim Horta e Rita Calçada Bastos, o texto é de João Luís Barreto Guimarães e encenação de João Pedro Vaz. Em cena de 20 de Junho a 26 de Julho, de quarta a quinta às 19.00, sexta e sábado às 21.30 e domingo às 16.00, no Teatro Aberto.