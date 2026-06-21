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Lisboa

Caravana, de J. L. Barreto Guimarães/ João Pedro Vaz
© Filipe Figueiredo | Caravana, de J. L. Barreto Guimarães/ João Pedro Vaz

Caravana

  • Teatro
  • Teatro Aberto, Campolide
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Há uma caravana aparcada num terreno baldio de uma quinta. Ouvem-se grilos, uma coruja. A noite escura é pontuada por pirilampos. A lua está em quarto minguante. Serão as quatro fases da lua a intitular poeticamente os quatro actos da peça, a marcar o tempo da acção e a evolução psicológica das quatro personagens, identificadas apenas pelo seu género. Com interpretação de Joaquim Horta e Rita Calçada Bastos, o texto é de João Luís Barreto Guimarães e encenação de João Pedro Vaz. Em cena de 20 de Junho a 26 de Julho, de quarta a quinta às 19.00, sexta e sábado às 21.30 e domingo às 16.00, no Teatro Aberto.

Detalhes

Endereço
Teatro Aberto
Rua Armando Cortez
Lisboa
1050-107
Transporte
Metro Praça de Espanha. BUS 716, 726, 746, 756
Preço
11,90€-17€
Horário
Qua-Qui 19.00, Sex-Sáb 21.30, Dom 16.00

Datas e horários

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