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Lisboa

Clube dos Poeta Mortos
DR | Clube dos Poeta Mortos

Clube dos Poetas Mortos

  • Teatro
  • Teatro da Trindade, Chiado
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A Time Out diz

Com texto de Tom Schulman e encenação de Hélder Gamboa, leva-nos até um colégio interno dos Estados Unidos, onde “Tradição, Disciplina, Honra e Excelência”, os pilares de um ensino rígido e espartilhado, serão postos à prova pelo carismático professor de Literatura, John Keating. Instigando os jovens alunos a questionarem o mundo e a adoptarem novos pontos de vista, Keating vai provocar-lhes uma intensa catarse e grande perturbação na vida diária do colégio. Em cena até 30 de Dezembro, de quarta a sábado às 21.00 e domingo às 16.30, no Teatro da Trindade. O bilhete custa entre 11€ e 19€ às quartas e entre 15€ e 24€ de quinta a domingo.

Detalhes

Endereço
Teatro da Trindade
Largo da Trindade, 7 A
Lisboa
1200-466
Transporte
Metro Baixa-Chiado. BUS 758
Preço
11€-19€ (Qua) e 15€-24€ (Qui-Dom
Horário
Qua-Sáb 21.00, Dom 16.30

Datas e horários

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