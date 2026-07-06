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Lisboa

El Rey de la Farándula
DR | El Rey de la Farándula, de Angel Ruiz

El Rey de la Farándula

  • Teatro
  • Teatro do Bairro, Bairro Alto
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A Time Out diz

O reinado de Filipe IV marcou o auge das artes no Império Espanhol, mas também o início do seu declínio. É neste cenário que surge uma personagem fascinante – actor, cantor e bufão – para conduzir este cabaré do Século de Ouro que revela os bastidores da corte com humor, ironia e emoção. Com uma estética barroca e andrógina, e acompanhado ao vivo por um pianista, o espectáculo combina música renascentista e barroca com textos de Quevedo, Lope e Calderón, numa proposta vibrante onde passado e presente se cruzam livremente. Em cena a 28 de Julho, terça às 21.30, no Teatro do Bairro. O bilhete custa 15€.

Detalhes

Endereço
Teatro do Bairro
Rua Luz Soriano, 63
Lisboa
1200-246
Transporte
Metro Baixa-Chiado. BUS 758, 790
Preço
15€
Horário
Ter 21.30

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