O reinado de Filipe IV marcou o auge das artes no Império Espanhol, mas também o início do seu declínio. É neste cenário que surge uma personagem fascinante – actor, cantor e bufão – para conduzir este cabaré do Século de Ouro que revela os bastidores da corte com humor, ironia e emoção. Com uma estética barroca e andrógina, e acompanhado ao vivo por um pianista, o espectáculo combina música renascentista e barroca com textos de Quevedo, Lope e Calderón, numa proposta vibrante onde passado e presente se cruzam livremente. Em cena a 28 de Julho, terça às 21.30, no Teatro do Bairro. O bilhete custa 15€.
El Rey de la Farándula
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Teatro do Bairro
- Rua Luz Soriano, 63
- Lisboa
- 1200-246
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado. BUS 758, 790
- Preço
- 15€
- Horário
- Ter 21.30
Datas e horários
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