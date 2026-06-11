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Câmara Municipal de Almada | Biblioteca Central do Fórum Municipal Romeu Correia

Festival de Almada

  • Teatro, Teatros
  • Teatro Municipal Joaquim Benite, Grande Lisboa
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A Time Out diz

O Festival de Almada está de regresso entre 4 e 18 de Julho. A 43.ª edição do festival dedicado ao teatro e à dança desdobra-se por oito palcos de Almada e Lisboa com duas dezenas de criações nacionais e internacionais, incluindo cinco espectáculos criados a partir do universo de Tchékhov. Destacam-se os espectáculos do alemão Peter Stein, dos suíços Christoph Marthaler e Milo Rau, da belga Anne Teresa De Keersmaeker, do sérvio Josef Nadj, do espanhol Israel Galván e do francês Mohamed El Khatib. Já a personalidade homenageada é o actor e encenador Fernando Gomes, estando ainda previstos, em todos os finais de tarde, concertos de entrada livre na Esplanada da Escola D. António da Costa. Os passes, que dão acesso a todos os espectáculos custam 100€ (80€ para os membros do Clube de Amigos do Teatro Municipal Joaquim Benite).

Detalhes

Endereço
Teatro Municipal Joaquim Benite
Avenida Professor Egas Moniz
Almada
2804-523
Preço
80€-100€
Horário
Vários horários

Datas e horários

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