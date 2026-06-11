O Festival de Almada está de regresso entre 4 e 18 de Julho. A 43.ª edição do festival dedicado ao teatro e à dança desdobra-se por oito palcos de Almada e Lisboa com duas dezenas de criações nacionais e internacionais, incluindo cinco espectáculos criados a partir do universo de Tchékhov. Destacam-se os espectáculos do alemão Peter Stein, dos suíços Christoph Marthaler e Milo Rau, da belga Anne Teresa De Keersmaeker, do sérvio Josef Nadj, do espanhol Israel Galván e do francês Mohamed El Khatib. Já a personalidade homenageada é o actor e encenador Fernando Gomes, estando ainda previstos, em todos os finais de tarde, concertos de entrada livre na Esplanada da Escola D. António da Costa. Os passes, que dão acesso a todos os espectáculos custam 100€ (80€ para os membros do Clube de Amigos do Teatro Municipal Joaquim Benite).
Festival de Almada
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Teatro Municipal Joaquim Benite
- Avenida Professor Egas Moniz
- Almada
- 2804-523
- Preço
- 80€-100€
- Horário
- Vários horários
Datas e horários
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