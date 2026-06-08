A Time Out diz

Este espectáculo integra a colecção de performances Morrer pelos Passarinhos, de Henrique Furtado Vieira e Lígia Soares, um projecto que parte da relação histórica entre momentos de crise e o surgimento de vanguardas artísticas para convocar o público a partilhar um luto colectivo diante do fim de um mundo tal como o conhecemos. Entre o vazio, o não-sentido e a impotência da acção, propõe-se encontros onde a arte se torna espaço de confronto e de presença entre corpos. Em cena de 18 a 21 de Junho, de quinta a sábado às 21.00 e domingo às 16.30. O bilhete custa 12,50€.