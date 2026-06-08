Este espectáculo integra a colecção de performances Morrer pelos Passarinhos, de Henrique Furtado Vieira e Lígia Soares, um projecto que parte da relação histórica entre momentos de crise e o surgimento de vanguardas artísticas para convocar o público a partilhar um luto colectivo diante do fim de um mundo tal como o conhecemos. Entre o vazio, o não-sentido e a impotência da acção, propõe-se encontros onde a arte se torna espaço de confronto e de presença entre corpos. Em cena de 18 a 21 de Junho, de quinta a sábado às 21.00 e domingo às 16.30. O bilhete custa 12,50€.
Godôs
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Espaço Escola de Mulheres (Clube Estefânia)
- Rua Alexandre Braga, 24 A
- Lisboa
- 1150-004
- Transporte
- Metro Saldanha
- Preço
- 12,50€
- Horário
- Qui-Sáb 21.00, Dom 16.30
Datas e horários
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