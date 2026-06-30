O festival mais imprevisível do ano está de volta a Alcântara sob o lema “Somos Irreverentes”. Ao longo de cinco dias, a programação divide-se entre a histórica Academia de Santo Amaro, que acolhe as noites de espectáculos e as jams de palco aberto, e a Biblioteca de Alcântara, palco de 12 workshops conduzidos por formadores internacionais. O cartaz deste ano junta artistas nacionais e estrangeiros, incluindo os norte-americanos ImprompTwo, os noruegueses Egg Squish It e os franceses Clap m’en Cinq, num roteiro criativo que cruza comédia, música, dramas de época e marionetas.
Irreverente – Festival Internacional de Improviso
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- www.irreverentefest.com/
- Endereço
- Academia de Santo Amaro
- R. Academia Recreativa de Santo Amaro, 9
- Lisboa
- Preço
- 10,70€-21,40€/avulso; 74,90€/passe completo
- Horário
- Qua-Dom vários horários
Datas e horários
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