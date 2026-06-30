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Lisboa

Festival Irreverente
DR | Festival Irreverente

Irreverente – Festival Internacional de Improviso

  • Teatro
  • Academia de Santo Amaro, Alcântara
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A Time Out diz

O festival mais imprevisível do ano está de volta a Alcântara sob o lema “Somos Irreverentes”. Ao longo de cinco dias, a programação divide-se entre a histórica Academia de Santo Amaro, que acolhe as noites de espectáculos e as jams de palco aberto, e a Biblioteca de Alcântara, palco de 12 workshops conduzidos por formadores internacionais. O cartaz deste ano junta artistas nacionais e estrangeiros, incluindo os norte-americanos ImprompTwo, os noruegueses Egg Squish It e os franceses Clap m’en Cinq, num roteiro criativo que cruza comédia, música, dramas de época e marionetas.

Detalhes

Website Evento
www.irreverentefest.com/
Endereço
Academia de Santo Amaro
R. Academia Recreativa de Santo Amaro, 9
Lisboa
Preço
10,70€-21,40€/avulso; 74,90€/passe completo
Horário
Qua-Dom vários horários

Datas e horários

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