Num balneário de uma piscina, dois desconhecidos cruzam-se pela primeira vez. O cenário é comum, quase anónimo; o encontro, esse, não. Um impulso inexplicável faz cair as defesas e abre caminho a confidências cruas, fragmentos de vidas marcadas pela dor, pela solidão e pelos silêncios. Entre o cheiro a cloro e o vapor de água, nasce uma amizade improvável. Em cena de 19 a 20 de Junho, sexta e sábado às 21.00, no Teatro Bocage. O bilhete custa 18€.
Le Poids de l’Eau (O Peso da Água)
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Teatro Bocage
- Rua Manuel Soares Guedes, 13 A
- Lisboa
- 1170-206
- Transporte
- Metro Intendente. Bus 708, 734, 736
- Preço
- 18€
- Horário
- Sex-Sáb 21.00
Datas e horários
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