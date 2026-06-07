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Lisboa

Le Poids de l’Eau (O Peso da Água)
DR | Le Poids de l’Eau (O Peso da Água) no Teatro Bocage

Le Poids de l’Eau (O Peso da Água)

  • Teatro
  • Teatro Bocage, Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Num balneário de uma piscina, dois desconhecidos cruzam-se pela primeira vez. O cenário é comum, quase anónimo; o encontro, esse, não. Um impulso inexplicável faz cair as defesas e abre caminho a confidências cruas, fragmentos de vidas marcadas pela dor, pela solidão e pelos silêncios. Entre o cheiro a cloro e o vapor de água, nasce uma amizade improvável. Em cena de 19 a 20 de Junho, sexta e sábado às 21.00, no Teatro Bocage. O bilhete custa 18€.

Detalhes

Endereço
Teatro Bocage
Rua Manuel Soares Guedes, 13 A
Lisboa
1170-206
Transporte
Metro Intendente. Bus 708, 734, 736
Preço
18€
Horário
Sex-Sáb 21.00

Datas e horários

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