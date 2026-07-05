A Time Out diz

Durante uma noite de tempestade, quatro mulheres desconhecidas ficam retidas numa pequena pastelaria em Lisboa. Entre croissants, apagões e conversas inesperadas, começam a surgir acontecimentos estranhos que desafiam a lógica e põem o grupo à prova. Com criação de Carolina Bonixe, Cristiana Lima, Paula Mingo e Stella Oliveira, esta produção do Teatro da Liberdade revela aos poucos os medos, sonhos e frustrações de cada personagem, desfiando histórias marcadas pela imigração, pela solidão e pela eterna procura de um lugar no mundo. Em cena a 18 de Julho, sábado às 17.00 e às 21.00, na Boutique da Cultura. O bilhete custa 6€.