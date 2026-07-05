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Lisboa

Na Rua do Açúcar: Um Croissant Cubano
DR | Na Rua do Açúcar: Um Croissant Cubano

Na Rua do Açúcar: Um Croissant Cubano

quatro mulheres desconhecidas
  • Teatro
  • Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro, Carnide/Colégio Militar
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Durante uma noite de tempestade, quatro mulheres desconhecidas ficam retidas numa pequena pastelaria em Lisboa. Entre croissants, apagões e conversas inesperadas, começam a surgir acontecimentos estranhos que desafiam a lógica e põem o grupo à prova. Com criação de Carolina Bonixe, Cristiana Lima, Paula Mingo e Stella Oliveira, esta produção do Teatro da Liberdade revela aos poucos os medos, sonhos e frustrações de cada personagem, desfiando histórias marcadas pela imigração, pela solidão e pela eterna procura de um lugar no mundo. Em cena a 18 de Julho, sábado às 17.00 e às 21.00, na Boutique da Cultura. O bilhete custa 6€.

Detalhes

Endereço
Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro
Avenida do Colégio Militar
Lisboa
1500-187
Preço
6€
Horário
Sáb 17.00/ 21.00

Datas e horários

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