Durante uma noite de tempestade, quatro mulheres desconhecidas ficam retidas numa pequena pastelaria em Lisboa. Entre croissants, apagões e conversas inesperadas, começam a surgir acontecimentos estranhos que desafiam a lógica e põem o grupo à prova. Com criação de Carolina Bonixe, Cristiana Lima, Paula Mingo e Stella Oliveira, esta produção do Teatro da Liberdade revela aos poucos os medos, sonhos e frustrações de cada personagem, desfiando histórias marcadas pela imigração, pela solidão e pela eterna procura de um lugar no mundo. Em cena a 18 de Julho, sábado às 17.00 e às 21.00, na Boutique da Cultura. O bilhete custa 6€.
Na Rua do Açúcar: Um Croissant Cubano
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro
- Avenida do Colégio Militar
- Lisboa
- 1500-187
- Preço
- 6€
- Horário
- Sáb 17.00/ 21.00
Datas e horários
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