Nesta peça, a versão musical da obra-prima do dramaturgo Frank Wedekind, um grupo de adolescentes num ambiente escolar repressivo e moralista debate-se com a falta de comunicação e a rigidez social. Em palco, fala-se sobre o tumulto interior e exterior da sexualidade na adolescência – o original, viu-se proibido na Alemanha por abordar assuntos como aborto, homossexualidade, violação, pedofilia e suicídio. Em cena de 12 a 21 de Junho, de terça a sexta às 20.00 e fim-de-semana às 18.00, no Teatro do Bairro. O bilhete custa 15€.
O Despertar da Primavera – O Musical
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Teatro do Bairro
- Rua Luz Soriano, 63
- Lisboa
- 1200-246
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado. BUS 758, 790
- Preço
- 15€
- Horário
- Ter-Sex 20.00, Sáb-Dom 18.00
Datas e horários
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