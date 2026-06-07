A Time Out diz

Nesta peça, a versão musical da obra-prima do dramaturgo Frank Wedekind, um grupo de adolescentes num ambiente escolar repressivo e moralista debate-se com a falta de comunicação e a rigidez social. Em palco, fala-se sobre o tumulto interior e exterior da sexualidade na adolescência – o original, viu-se proibido na Alemanha por abordar assuntos como aborto, homossexualidade, violação, pedofilia e suicídio. Em cena de 12 a 21 de Junho, de terça a sexta às 20.00 e fim-de-semana às 18.00, no Teatro do Bairro. O bilhete custa 15€.