Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

O Despertar da Primavera – O Musical
DR | O Despertar da Primavera – O Musical, no Teatro do Bairro

O Despertar da Primavera – O Musical

  • Teatro
  • Teatro do Bairro, Bairro Alto
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

Nesta peça, a versão musical da obra-prima do dramaturgo Frank Wedekind, um grupo de adolescentes num ambiente escolar repressivo e moralista debate-se com a falta de comunicação e a rigidez social. Em palco, fala-se sobre o tumulto interior e exterior da sexualidade na adolescência – o original, viu-se proibido na Alemanha por abordar assuntos como aborto, homossexualidade, violação, pedofilia e suicídio. Em cena de 12 a 21 de Junho, de terça a sexta às 20.00 e fim-de-semana às 18.00, no Teatro do Bairro. O bilhete custa 15€.

Detalhes

Endereço
Teatro do Bairro
Rua Luz Soriano, 63
Lisboa
1200-246
Transporte
Metro Baixa-Chiado. BUS 758, 790
Preço
15€
Horário
Ter-Sex 20.00, Sáb-Dom 18.00

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.